Two Point Studios a annoncé la sortie du DLC « Ride & Relics » pour Two Point Museum. Disponible dès le 8 octobre, ce DLC vous permettra d'ajouter tout un parc d'attractions à vos musées, allant même jusqu'à vous permettre de construire vos propres montagnes russes !
Le DLC « Ride & Relics » vous permet de prendre les rênes du parc d'attractions Riquetti Gardens et de le transformer en une fête foraine à caractère éducatif. Vous y découvrirez diverses attractions, comme dans le reste du jeu, et pourrez envoyer vos experts en fêtes foraines en expédition à travers le Gearbox Fairgrounds à la recherche de nouvelles découvertes.
Dans le DLC « Rides & Relic », créez vos propres montagnes russes personnalisées à travers cinq thèmes uniques, partez en expédition dans le parc d’attractions abandonné de Gearbox, découvrez le nouveau lieu du musée : les Jardins Riquetti, découvrez une nouvelle campagne narrative cinq étoiles, collectionnez dix nouvelles mascottes, organisez plus de 15 expositions sur le thème de la fête foraine, obtenez de nouveaux objets dans la boutique de souvenirs, découvrez des objets et des décorations sur le thème de la fête foraine, aménagez votre paysage avec de nouvelles haies, clôtures et éléments d'extérieur, et profitez d'une nouvelle gamme d'objets utilitaires tels que l'héliport, la billetterie, des bancs, des poubelles et bien plus encore.
« Rides & Relics » sera disponible le 8 octobre 2026 au prix de 9 Euros sur PC, XSX|S et PS5, tandis que les joueurs sur Switch 2 pourront se le procurer « très bientôt ».
C'est un p'tit dlc qui n'ira pas non plus très loin dans la création de Park
À ce stade je serais déjà content avec un remaster de Theme Park Wold et Theme Park Inc.