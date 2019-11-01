Pour ceux qui ont acheté l’édition Premium, Halo : Campaign Evolved est désormais disponible en accès anticipé. Pour ceux qui attendent le lancement officiel la semaine prochaine, Xbox et Halo Studio nous offre un trailer de lancement mettant en avant les magnifiques cinématiques remastérisées et le gameplay pour patienter .
Halo Campaign Evolved : Le trailer de lancement
Halo Campaign Evolved : Les tests tombent
Moyenne des meilleurs critiques 83 %
Recommandé par les critiques 90%
Push Square 90/100
Halo : Campaign Evolved remet au goût du jour un véritable classique, en proposant une réédition fidèle et enrichie de l'un des meilleurs jeux de tir de tous les temps. Avec des missions bonus qui semblent avoir toujours fait partie de l'aventure et qui s'intègrent à la perfection dans l'expérience Halo originale, Campaign Evolved offre un mélange incroyable d'ancien et de nouveau, plus beau que jamais. Bon retour parmi nous, Chief.
PSX Brasil 85/100
Halo: Campaign Evolved est une excellente occasion de faire découvrir des personnages et des histoires marquants à de nouveaux passionnés et sur de nouvelles plateformes, tout en offrant une expérience entièrement mise à jour aux fans de longue date. Bien qu’elle se présente sous sa meilleure forme visuelle et technologique et qu’elle apporte encore de nouvelles fonctionnalités, cette réédition pâtit d’une conception des niveaux dépassée et inchangée.
VGC 100
La version remastérisée de la campagne originale de Halo, réalisée par Halo Studios à l'aide du moteur Unreal Engine 5, sublime le jeu original grâce à des graphismes exceptionnels, des ajustements judicieux et un profond respect pour la sensation de jeu, la conception et l'esthétique qui font le succès de ce titre.
Game Informer 85/100
Le jeu de base montre des signes de vieillissement à certains égards, mais il ne fait aucun doute que la magie qui a fait le succès de cette formule il y a tant d'années est toujours bien présente.
Destructoid 85/100
Véritable remake « fidèle mais modernisé », Halo: Campaign Evolved est pratiquement une réédition à l'identique, mis à part la conception de certaines phases de combat, les graphismes et le son entièrement repensés, ainsi que la possibilité de sprinter. Mais l'ajout de trois toutes nouvelles missions préquelles en fait un titre qui vaut le détour, tant pour les vétérans Spartans aguerris que pour les débutants.
IGN 85/100
Il est fascinant de constater qu’un jeu de tir vieux de 25 ans puisse encore procurer autant de plaisir. Halo: Campaign Revolved ne s’inscrit certainement pas dans la longue lignée des remakes sans conviction. Les nouveaux graphismes, les cinématiques et les niveaux supplémentaires sont un véritable régal pour les fans de l’original et devraient convaincre les nouveaux venus du charme du Master Chief.
Eurogamer 80/100
« Halo : Campaign Evolved » réussit mieux à réinventer un classique du FPS qu’à en faire une simple reproduction et ce n’est pas forcément une mauvaise chose.
GameBlast 80/100
Halo: Campaign Evolved s'impose avec force sur les nouvelles plateformes, alliant un système de combat irréprochable à une refonte technique impressionnante. Si sa direction artistique tend parfois vers une réinterprétation un peu générique, notamment en matière d'éclairage intérieur, ce remake réaffirme au final la force intemporelle de son héritage.
JeuxVideo.com 75/100
Même si la nouvelle campagne bonus ne répond pas tout à fait aux attentes, « Halo : Campaign Evolved » nous confirme la volonté sincère de Halo Studios de rendre justice au FPS culte créé à l'origine par Bungie. Cette refonte réalisée avec l'Unreal Engine 5 offre des graphismes époustouflants et apporte des ajouts bienvenus tant au niveau du gameplay que des fonctionnalités.
Areajugones 90 /100
Malgré l'absence de mode multijoueur compétitif, Halo: Campaign Evolved rend hommage à l'essence même des jeux de tir à la première personne et à la révolution initiée par Bungie. Véritable cours magistral sur l'histoire du jeu vidéo, ce titre fait revivre un jeu immortel et une façon aujourd'hui largement oubliée d'appréhender le genre.
Insider Gaming 70/100
« Halo : Campaign Evolved » est un jeu incontournable pour les nouveaux venus dans l'univers Halo. C'est un jeu de tir à la première personne aux effets sonores exceptionnels et aux graphismes époustouflants, doté d'un scénario très captivant.
Dualshockers 65/100
Halo: Campaign Evolved fait revivre l'une des expériences de FPS les plus géniales de tous les temps, et le jeu est plus beau que jamais. Malheureusement, certains problèmes spécifiques à la PS5 et des performances médiocres l'empêchent actuellement de donner toute sa mesure. Au moins la moitié des missions sur la PS5 de base souffrent de graves problèmes de fréquence d'images
TodosJuego
Halo Studios fait renaître la légende grâce à Unreal Engine 5, des performances solides, le Dolby Atmos, un doublage intégral en espagnol et une présentation spectaculaire. Halo: Campaign Evolved trouve un équilibre parfait entre nostalgie et modernité, tout en préservant ce qui a fait de la première aventure du Master Chief un moment si spécial.
Un skin gratuit pour tous
Halo Studios fête les 25 ans de la marque Xbox avec un skin d'armure pour Halo : Campaign Evolved. Inspiré du design historique de la marque. Le skin sera débloquer automatiquement au lancement du jeu sur vos plateformes.
Halo: Campaign Evolved sortira le 28 juillet 2026 sur PC,Xbox Series X/S et Playstation 5.
Le problème devrait vite être résolu.