Concevoir un jeu comme Yakuza n’est pas une mince affaire, le nombre d’éléments que les développeurs devait maîtriser pour que le jeu respire l’authenticité du Japon impressionne, son personnage principal vient consolider ce travail titanesque.
Un héros iconique d’une série qui l’est tout autant, le légendaire Kiryu est né le 17 juin 1968. Ses parents furent tués par Kazama Shintaro, alors tueur à gages pour la famille Dojima du Clan Tojo. Rongé par la culpabilité, Kazama devint son père adoptif et le plaça à l'orphelinat Sunflower pour qu'il y grandisse. C'est ainsi que Kiryu fit la connaissance d’Akira Nishikiyama et de Yumi Sawamura, qui deviennent amis tous les trois. Kiryu et Nishikiyama développèrent tous deux des sentiments pour Yumi, bien qu'ils continuèrent à la traiter comme un membre de leur famille.
L'admiration et le respect des trois enfants pour Kazama grandirent avec le temps, au point qu'ils le considérèrent comme leur véritable père.
En 1980, Kiryu, âgé de 12 ans, est inquiet pour Kazama, il le suivit jusqu'au repaire de la Mafia Jingweon. Son irruption inattendue stoppa les négociations entre Kazama et la mafia, obligeant Kazama à abattre le chef de la Mafia Jingweon pour protéger le garçon.
Par la suite en grandissant, Kiryu et Nishikiyama voulaient absolument suivre les traces de leur père adoptif et rejoindre le milieu criminel, Kazama, qui s'y opposait, était prêt à les affronter et les vaincre par une nuit de pluie, voyant la détermination des deux adolescents, Kazama finit par céder, c’est ainsi qu’ils rejoignirent le Clan Tojo et entrèrent dans le monde des yakuza.
Pendant la conception du personnage, des interrogations ont été relevées sur la crédibilité de son statut et de son âge, Hase Seishu, le scénariste, a signalé cette incohérence à l'équipe, ce qui a nécessité de revoir l'âge de Kiryu. Le personnage a été conçu comme une version moderne du héros japonais typique, il a été imaginé comme un personnage fort, à l’image d’un samouraï qui protège les autres, et a notamment été inspiré des personnages principaux des films traditionnels japonais du genre « Ninkyo ». Cela se ressent aussi dans sa personnalité, comme dans ces principes et son sens de la justice, et bien qu’il soit un yakuza, il déteste profondément les luttes de pouvoir corrompues au sein du clan Tojo.
Masayoshi Kikuchi, producteur : « Le yakuza moderne a vu le jour après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 40 et 50 : un état de chaos régnait dans les villes bombardées, où la population était désorientée et affamée. À l’origine, le yakuza était une sorte de milice chargée de protéger un territoire contre les intrus ou les étrangers qui cherchaient à y pénétrer pour semer le trouble. C’est cette période de l’histoire du yakuza qui est dépeinte dans des films comme *Battles Without Honor and Humanity* [*Jingi Naki Tatakai*]. On retrouve encore aujourd’hui un peu de cela lorsqu’ils font le tour des commerces situés sur leur territoire pour leur extorquer de l’argent en échange de leur protection, en disant : « Nous vous protégerons à condition que vous nous payiez. » Bien sûr, ils commettent aussi des actes répréhensibles. [Rires] Le fait est qu’ils ne peuvent pas s’en sortir en se contentant de protéger la population. Ainsi, même s’ils ne veulent pas vendre de drogue en raison du danger que cela représente, ils sont parfois contraints de le faire pour gagner de l’argent et se nourrir. »
Kiryu est un personnage qui évolue avec son époque et son contexte au fil de la série, si sa personnalité n’a pas réellement changé, les développeurs l’ont rendu plus « décontracté » grâce au mini jeu du karaoké, une idée du concepteur Ryosuke Horii, approuvée par Nagoshi lors du développement de Yakuza 3.
Ryosuke Horii, concepteur : « Même si ce n’est plus le cas aujourd’hui, à l’époque, je n’avais pas encore pris la liberté de modifier autant le personnage de Kiryu, donc il y a bien eu des critiques en interne, ou plutôt des réactions du genre : « Il ne faut absolument pas faire faire ça à Kiryu !! »
« Comme son personnage était déjà assez bien établi dans les volets « 1 » et « 2 », j’avais le sentiment que « c’était peut-être le bon moment pour introduire quelques touches d’humour », ou inversement, que « si on ne le faisait pas à ce stade, le jeu ne pourrait pas évoluer davantage ». C’est pourquoi j’ai pensé que, dans l’ensemble, c’était le bon moment. »
Plus tard pour Yakuza 4, l'équipe s'est demandé comment conclure l'histoire de Kiryu, car, contrairement à d'autres personnages de jeux vidéo, celui-ci ne disposait d'aucun pouvoir surnaturel. Nagoshi a même comparé ce personnage à James Bond, dont l'interprète a changé à plusieurs reprises au fil des films. Pour maintenir la licence, le studio a pris la décision logique de faire intervenir d’autres personnages et c’est aujourd’hui le cas avec Ichiban Kasuga et prochainement avec Makoto Daito.
Toshihiro Nagoshi : « Le jeu raconte des histoires mettant en scène des personnes réelles et des drames authentiques. Cela a toujours été l’un des piliers de la série, et nous avons donc toujours su qu’à un moment donné, l’histoire de Kiryu devrait prendre fin.
À l’instar de la série 007, qui fait appel à de nouveaux acteurs principaux pour perpétuer la franchise, nous avons l’intention de faire apparaître différents protagonistes dans les jeux Yakuza afin de maintenir la série en vie. Lorsque Sean Connery a passé le flambeau de James Bond, beaucoup de gens se sont plaints, mais le public a fini par s’habituer aux nouveaux acteurs. Chaque acteur a apporté sa touche personnelle au personnage de 007 ; de la même manière, nous pensons que les différents protagonistes que nous finirons par utiliser seront, à terme, capables de reprendre le flambeau de Kiryu. »
Les tatouages chez les Yakuza représentent une culture à part au Japon, son tatouage qui couvre la majeure partie de son dos représente la puissance d’un Yinglong (un dragon ailé) aux couleurs entrelacées de blanc, de gris, de noir et de rouge, saisissant une perle précieuse contenant le mot "singe", qui indique qu'il est né en 1968, une référence à l’année du Singe. Ce tatouage qui n'était qu'une esquisse en noir et blanc dans Yakuza 0 prend sa forme définitive en couleur après les événements de ce préquel.
Kiryu a gagné en sagesse au fil des épisodes, son retour dans Gaiden et dans Yakuza 8 apporte une conclusion satisfaisante à ce personnage si emblématique. Les actions de Kiryu et sa montée dans les rangs de la Famille Dojima du Clan Tojo lui ont permis d'obtenir le surnom de "Dragon De Dojima".