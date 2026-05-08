accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
ONE PIECE Gamekyo team
group information
47
Likes
Likers
Who likes this ?
strifedcloud
,
mickurt
,
axdslz
,
corbenne
,
cloudragnarok
,
chris92
,
svr
,
greil93
,
barbenoire
,
dranacole
,
supatony
,
tonytru4n
,
lanni
,
xiaomay
,
trafalgar
,
itachi974
,
shampix
,
dx93
,
metasonic
,
trungz
,
thor
,
manjinbes
,
voxen
,
cortes
,
victorsagat
,
kenji
,
monkeydluffy
,
gtoonizuka69
,
mikel971
,
traveller
,
teel
,
shanks
,
draer
,
rebellion
,
koriyu
,
hado78
,
diablass59
,
mugimando
,
biboys
,
yanssou
,
ravyxxs
,
nindo64
,
opthomas
,
faucheurvdf
,
burningcrimson
,
karbage
,
tripy73
name :
La one piece team
title :
ONE PIECE Gamekyo team
screen name :
bladagun
url :
http://www.gamekyo.com/group/bladagun
official website :
http://
creator :
bladagun
creation date :
06/30/2008
last update :
05/08/2026
description :
LA team de one piece sur gamekyo
tags :
onepiece
luffy
op
one piece
bladagun
cloud d strife
articles :
455
visites since opening :
2289065
subscribers :
49
bloggers :
9
bladagun
(creator)
strifedcloud
(administrator)
law
(editor)
axdslz
(editor)
cloudragnarok
(editor)
trafalgar
(editor)
itachi974
(editor)
gtoonizuka69
(editor)
yanssou
(editor)
channel
members (49)
yanssou
nindo64
diablass5
jorostar
draer
hado78
law
monkeydlu
leykel
supatony
gtoonizuk
mikel971
more members
all
Le manga
Les jeux video
les episodes
Les OAV
Les secrets
Les delires
Le reste ^^
Les musiques
Les AMVs
Live Action NETFLIX
One Piece 1182
https://mangamoins.com/scan/OP1182
tags :
2
Likes
Who likes this ?
tripy73
,
mrponey
posted the 05/08/2026 at 11:10 AM by
yanssou
comments (
2
)
ratchet
posted
the 05/08/2026 at 11:38 AM
Les derniers chapitres ne me donnent pas trop envie. C’est pas spécialement intéressant c’est devenu trop grotesque (au niveau des fights) IMU est pas intéressant et je parle même pas des Chevaliers…
La dernière partie de cet arc ne me plaît pas alors que les 2 premières j’avais adorer…
barbenoire
posted
the 05/08/2026 at 11:38 AM
Zaza, dieu de la pluie comme Nika, dieu du soleil.
Rappelez vous ce qui a été dit sur Skypiea lors du sacrifice : dieu du soleil, dieu de la pluie, dieu des forets, dieu de la terre.
Donc on doit encore retrouver 3 mangeurs de fruits mythiques ? Dragon peut etre ?
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
La dernière partie de cet arc ne me plaît pas alors que les 2 premières j’avais adorer…
Rappelez vous ce qui a été dit sur Skypiea lors du sacrifice : dieu du soleil, dieu de la pluie, dieu des forets, dieu de la terre.
Donc on doit encore retrouver 3 mangeurs de fruits mythiques ? Dragon peut etre ?