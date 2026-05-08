ONE PIECE Gamekyo team
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La one piece team
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name : La one piece team
title : ONE PIECE Gamekyo team
screen name : bladagun
url : http://www.gamekyo.com/group/bladagun
official website : http://
creator : bladagun
creation date : 06/30/2008
last update : 05/08/2026
description : LA team de one piece sur gamekyo
tags : onepiece luffy op one piece bladagun cloud d strife
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One Piece 1182
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    tripy73, mrponey
    posted the 05/08/2026 at 11:10 AM by yanssou
    comments (2)
    ratchet posted the 05/08/2026 at 11:38 AM
    Les derniers chapitres ne me donnent pas trop envie. C’est pas spécialement intéressant c’est devenu trop grotesque (au niveau des fights) IMU est pas intéressant et je parle même pas des Chevaliers…

    La dernière partie de cet arc ne me plaît pas alors que les 2 premières j’avais adorer…
    barbenoire posted the 05/08/2026 at 11:38 AM
    Zaza, dieu de la pluie comme Nika, dieu du soleil.
    Rappelez vous ce qui a été dit sur Skypiea lors du sacrifice : dieu du soleil, dieu de la pluie, dieu des forets, dieu de la terre.
    Donc on doit encore retrouver 3 mangeurs de fruits mythiques ? Dragon peut etre ?
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