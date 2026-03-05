ONE PIECE Gamekyo team
La one piece team
One Piece Chap 1176
Le manga




https://mangamoins.com/scan/OP1176
    sorakairi86
    posted the 03/05/2026 at 08:53 PM by bladagun
    comments (9)
    yanssou posted the 03/05/2026 at 08:56 PM
    Ta été le plus rapide.
    bladagun posted the 03/05/2026 at 09:07 PM
    yanssou pour une fois
    bladagun posted the 03/05/2026 at 09:16 PM
    C'était sur que c'était vegapunk qui sauverais la situation, il laisserais jamais une bibliothèque prendre feu après ohara sans avoir un truc de prévue.

    Suuuuperrr !!! Le power up de Franky fait vraiment plaisir !!!! Bientôt Sanji a son dragon céleste a mettre ko donc son power up HDR arrive bientôt, il manque pas une certaine personne qui devrais peut être avoir le droit a quelque chose ODA !!!!??? À ce niveau c'est du troll il joue avec nous mais je pense qu'il l'aura et que son rôle seras bien plus important qu'on ne le puisse penser. Je le vois mourrir en sauvant tout le monde dans cet arc mais j'espère vraiment pas. Il auras été le premier à accomplir son rêve assez tragiquement certe mais bon...

    Par contre tu meurt tu est plus domi ???!!! Heuuu donc xebec et harald ? Ou bien je confond et c'était autre chose eux ?
    yanssou posted the 03/05/2026 at 09:17 PM
    bladagun
    kikoo31 posted the 03/05/2026 at 09:21 PM
    bladagun Par contre tu meurt tu est plus domi ???!!! Heuuu donc xebec et harald ?
    idem,je comprends rien ...
    shanks posted the 03/05/2026 at 09:27 PM
    bladagun
    Je continue de croire en la "prophétie" d'une mort de Usopp qui renverserait l'arc et mettrait fin au Gear 5 (sous cette forme).
    terikku posted the 03/05/2026 at 09:27 PM
    Avec vegapunk ça sent les power up pour certains mugi, notre trio de faiblard ont en cruellement besoin ! J'attends toujours ton fait d'arme ussop, je crois en toi
    bladagun posted the 03/05/2026 at 09:44 PM
    Bon j'ai checké c'est vrai que ils se sont pas fait otello les deux autres contrairement aux géants...pas le même pacte et il y en a plusieurs
    yanssou posted the 03/05/2026 at 09:51 PM
    Bon bon, le power up pour Franky enfin pas trop tôt même si EggHead aurait été le meilleur moment pour.

    Le reste ne vole pas haut comme dab, le chevalier divin des reves est complétement ridicule comme Sommers la semaine dernière et le coup du domi reversi est totalement bidon, Oda est un génie dans la médiocrité.
