Fire Emblem Heroes

A l'approche du 9e anniversaire de Fire Emblem Heroes, Nintendo et Intelligent Systems préparent la 10e édition de l'évènement Choisissez vos Héros (ou CYL en anglais), un vote qui permet d'élire 4 unités (2 personnages masculins et féminins) qui recevront chacune une version spéciale d'ici la fin d'année. Les gagnants des précédentes éditions n'étant pas reconduits, les têtes d'affiches du précédents sondages sont notamment Azura (Fates), Sigurd (GoHW), Ivy (Engage), Yunaka (Engage), Diamant (Engage) et le Chevalier Noir (Path of Radiance), sachant que les personnages d'Engage n'ont pas raflé les votes à l'introduction contrairement aux protagonistes de Three Houses. Fimbulvetr, le dernier personnages féminin original de Heroes vu en jeu (non jouable), sera également présente mais qui sait si elle aura le même soutien des fans de Gullveig et Baldr.Mais d'abord, un autre vote est actuellement en cours sur 4 jours : Choisissez vos Héros spécial Fire Emblem Shadows où 4 unités les plus votés représentant respectivement chaque type d'unités du jeu (infanterie, armure, cavalier, volant) seront ajouté dans Fire Emblem Heroes sous forme "shadows" (comprenez sous forme de furry...), Lyn "Shadows" étant déjà dans le FEH elle est donc la seule exclusion de ce vote.Le CYL spécial Fire Emblem Shadows a lieu actuellement jusqu'à ce vendredi 23 à 4h du mat (dernier délais de vote).Le 10e CYL aura lieu du vendredi 23 janvier au 30 janvier.