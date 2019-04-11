profile
Fire Emblem : Fortune's Wave
7
Likers
name : Fire Emblem : Fortune's Wave
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Intelligent Systems
genre : tactical-RPG
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Nintendo Mobile
3
Likes
Likers
name : Nintendo Mobile
title : Nintendo Mobile
screen name : nintendomobile
url : http://www.gamekyo.com/group/nintendomobile
official website : https://www.youtube.com/channel/UCs1pApqJNPZBcPcDjEWn6MA
creator : masharu
creation date : 11/04/2019
last update : 01/19/2026
description : Groupe dédié à l'actualité mobile de Nintendo et Pokémon.
tags : nintendo mobile android ios
articles : 41
visites since opening : 203326
subscribers : 1
bloggers : 1
channel
all
Fire Emblem Heroes - Un CYL spécial Shadows en marge du 9e anniversaire
Fire Emblem Heroes


A l'approche du 9e anniversaire de Fire Emblem Heroes, Nintendo et Intelligent Systems préparent la 10e édition de l'évènement Choisissez vos Héros (ou CYL en anglais), un vote qui permet d'élire 4 unités (2 personnages masculins et féminins) qui recevront chacune une version spéciale d'ici la fin d'année. Les gagnants des précédentes éditions n'étant pas reconduits, les têtes d'affiches du précédents sondages sont notamment Azura (Fates), Sigurd (GoHW), Ivy (Engage), Yunaka (Engage), Diamant (Engage) et le Chevalier Noir (Path of Radiance), sachant que les personnages d'Engage n'ont pas raflé les votes à l'introduction contrairement aux protagonistes de Three Houses. Fimbulvetr, le dernier personnages féminin original de Heroes vu en jeu (non jouable), sera également présente mais qui sait si elle aura le même soutien des fans de Gullveig et Baldr.



Mais d'abord, un autre vote est actuellement en cours sur 4 jours : Choisissez vos Héros spécial Fire Emblem Shadows où 4 unités les plus votés représentant respectivement chaque type d'unités du jeu (infanterie, armure, cavalier, volant) seront ajouté dans Fire Emblem Heroes sous forme "shadows" (comprenez sous forme de furry ...), Lyn "Shadows" étant déjà dans le FEH elle est donc la seule exclusion de ce vote.

Le CYL spécial Fire Emblem Shadows a lieu actuellement jusqu'à ce vendredi 23 à 4h du mat (dernier délais de vote).
Le 10e CYL aura lieu du vendredi 23 janvier au 30 janvier.
Fire Emblem Heroes - https://vote10.campaigns.fire-emblem-heroes.com/fr-FR/shadows
    tags : nintendo fire emblem mobile android ios fire emblem heroes
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/19/2026 at 10:45 AM by masharu
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo