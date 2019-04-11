Fire Emblem Heroes

Après avoir sauvé les 9 royaumes (basés sur la mythologie nordique), les protagonistes de Fire Emblem Heroes vont devoir affronter le Ragnarok et éviter la destruction de ces 9 royaumes par un Alfador excité par les exploités des héros. Fimbulvetr, l'hiver de l'annihilation et l'une des harbinger d'Alfador, s'attaque au royaume de Nifl.Alfonse, aidé par le dieu Askr, obtient une nouvelle forme et sera l'unité offerte pour ceux qui complèteront le premier chapitre du Livre 10. Fjorm, la seconde princesse de Nifl et héroïne du Livre 2, obtiendra également une nouvelle forme prochainement. La version melee de Sharena introduite en début du mois de novembre via l'histoire annexe fera également parti du scénario du Livre 10. Le keyart ci-dessous nous spoile également une nouvelle version pour Lif, ex-général de Hel puis recruté par Loki et Thorr pour servir Alfador, qui devrait également combattre Alfonse et les Gardiens d'Askr.Même s'il n'est pas dans le top-20 des jeux mobile les plus rentables, Fire Emblem Heroes est le jeu qui rapporte le plus à Nintendo depuis 2016, générant autant que toutes les autres apps et jeux combinés. Avec le Livre 10 on entame la 9e année de suivi du jeu et on devine que les évènements du Ragnarok devrait s'étaler sur au moins 3 livres (donc encore 3 ans) avec l'hiver (ci-dessous, incarné par Fimbulvetr), le loup et l'épée de l'annihilation. Et avec l'arrivé sur Nintendo Switch 2 de la suite de Three Houses (alias l'opus le plus vendu de la série), les unités de Fortune's Weanes sont certainement déjà très attendues dans Fire Emblem Heroes en 2026.Le Feh Channel en entier mais au final très léger en contenu (pas de nouveau mode de jeu, et la bannière avec Three Houses très "OSEF"...).