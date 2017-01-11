2026, c'est loin ( voir 2027 ) et pour avoir ma dose quotidienne de Fable, je suis retourné à Bowerstone pour mettre des taxes de 300 % sur les loyers et la nourriture.
Tout le monde meurt de faim et m'insulte de vermines vérolé , mais bon dans la France de Macron on s'en sort comme on peut ma p'tite dame .
Pour rien arranger a l'affaire j'ai mes enfants qui me demandent des jouets dans toutes les villes où je me balade et j'ai mes nombreuses femmes qui m'insultent car soit disant « je ne serais pas venu les voir depuis des années » il parait ( désolé d'être un entrepreneur mesdames) .
J'ai donc profité de tout ce bordel pour faire quelques screenshot pour nourrir le groupe, car vu l'actualité de la licence le groupe ressemble plus a un employé Reaver Industries qu'a Pierre Menes.
J'etais un IMMENSE fan du 1er que j'avais fait sur pc (pc de mon frere) et quand j'ai appris que le 2 serait exclu 360 bah j'ai meme pas reflechi lol
Et par la suite j'ai fait bcp d'excellents jeux comme Alan wake, Lost odyssey, Blue dragon...ect ect
Mais si yavait pas Fable 2 exclu, je ne l'aurai jamais acheté la console je pense.
J'etais tres Playstation et Nintendo.
Genre meme la avec le prochain Fable si jamais c'est une dinguerie avec l'esprit des premiers fable et qu'il etait exclu console Series X, a mon avis je craquerai aussi
Mais heureusement pour moi il sort sur pc day one
J'espere tellement que le prochain gardera son ADN, son humour, sa fantaisie...ect
Une ambiance, atmosphere unique. J'aimerai qu'ils reprennent ça.
C'est d'ailleurs le jeu qui m'a fait acheté la 360.
Ça montre bien qu'avec de la qualité, les joueurs peuvent acheter une console rien que pour un jeu (et evidemment apres ils la garde pour d'autres jeux tant qu'à faire).
Mais ya tjs besoin de "consol seller"
Et pour moi c'etait Fable 2.
Je suis sur qu'il ya bcp de joueurs dans le meme cas.
Donc très peu de chance qu'il soit au GA.
malroth je n'avais pas vu ton premier commentaire, déjà dans mon entourage de l'époque le jeu avait fait acheter des consoles, en y repensant c'était incroyable l'engouement que le jeu avait suscité chez mes proches, c'était quasiment aussi violent que pour ocarina of time.
Mais ouaip même les gosses peuvent aimer cet univers, c'est un univers qui peut plaire a tout âge
J'ai dû passer 1/5ème de mon temps de jeu à regarder les environnements, cette féérie dans les décors...et les gargouilles qui t'insultais !
J'ai plein de souvenirs qui me reviennent, t'as refais ma soirée
Cette magie. Le theme Oakvale
Dés que je l'entends, je voyage dans le temps, mon esprit voyage vraiment dans les années debut 2000