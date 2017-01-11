profile
Fable (reboot)
9
name : Fable (reboot)
platform : PC
editor : Microsoft
developer : Playground Games
genre : RPG
other versions : Xbox Series X
group information
Fable
28
name : Fable
creator : negan
creation date : 11/01/2017
last update : 11/30/2025
articles : 45
visites since opening : 202891
subscribers : 2
bloggers : 1
Fable II en captures .
Fable


2026, c'est loin ( voir 2027 ) et pour avoir ma dose quotidienne de Fable, je suis retourné à Bowerstone pour mettre des taxes de 300 % sur les loyers et la nourriture.

Tout le monde meurt de faim et m'insulte de vermines vérolé , mais bon dans la France de Macron on s'en sort comme on peut ma p'tite dame .

Pour rien arranger a l'affaire j'ai mes enfants qui me demandent des jouets dans toutes les villes où je me balade et j'ai mes nombreuses femmes qui m'insultent car soit disant « je ne serais pas venu les voir depuis des années » il parait ( désolé d'être un entrepreneur mesdames) .

J'ai donc profité de tout ce bordel pour faire quelques screenshot pour nourrir le groupe, car vu l'actualité de la licence le groupe ressemble plus a un employé Reaver Industries qu'a Pierre Menes.


Fable II en captures






























































    posted the 11/30/2025 at 07:43 PM by negan
    comments (22)
    malroth posted the 11/30/2025 at 07:55 PM
    J'avais acheter une 360 pour lui à l'epoque (ma seule console xbox acheté)

    J'etais un IMMENSE fan du 1er que j'avais fait sur pc (pc de mon frere) et quand j'ai appris que le 2 serait exclu 360 bah j'ai meme pas reflechi lol

    Et par la suite j'ai fait bcp d'excellents jeux comme Alan wake, Lost odyssey, Blue dragon...ect ect

    Mais si yavait pas Fable 2 exclu, je ne l'aurai jamais acheté la console je pense.

    J'etais tres Playstation et Nintendo.

    Genre meme la avec le prochain Fable si jamais c'est une dinguerie avec l'esprit des premiers fable et qu'il etait exclu console Series X, a mon avis je craquerai aussi

    Mais heureusement pour moi il sort sur pc day one
    negan posted the 11/30/2025 at 07:57 PM
    malroth Une licence merveilleuse
    shambala93 posted the 11/30/2025 at 08:07 PM
    J’espère que le prochain aura sa touche un peu « cracra » des années 2000.
    malroth posted the 11/30/2025 at 08:08 PM
    negan ah mais pour moi c'est LA licence Xbox. je sais que pour bcp c'est le trio Halo, Gears, Forza. Mais perso c'est FABLE

    J'espere tellement que le prochain gardera son ADN, son humour, sa fantaisie...ect
    malroth posted the 11/30/2025 at 08:09 PM
    shambala93 oui voila, c'est de ça dont je parle, yavait un truc typique de Fable ^^

    Une ambiance, atmosphere unique. J'aimerai qu'ils reprennent ça.
    lautrek posted the 11/30/2025 at 08:11 PM
    Tiens ! J'ai justement parlé de ce jeu avec mon beau frère hier, la féérie qui se dégageait des décors était absolument fabuleuse.

    C'est d'ailleurs le jeu qui m'a fait acheté la 360.
    negan posted the 11/30/2025 at 08:14 PM
    lautrek Rien que les premières minutes sur la place du maché avec la neige qui tombe et la musique
    torotoro59 posted the 11/30/2025 at 08:26 PM
    Ça rend encore très bien, la D. A y est pour beaucoup, je le trouve magnifique.
    malroth posted the 11/30/2025 at 08:27 PM
    lautrek du coup avec des joueurs comme nous, pas étonnant que la 360 c'est la seule xbox qui s'est vendu correctement ^^

    Ça montre bien qu'avec de la qualité, les joueurs peuvent acheter une console rien que pour un jeu (et evidemment apres ils la garde pour d'autres jeux tant qu'à faire).

    Mais ya tjs besoin de "consol seller"

    Et pour moi c'etait Fable 2.

    Je suis sur qu'il ya bcp de joueurs dans le meme cas.
    negan posted the 11/30/2025 at 08:30 PM
    torotoro59 Le patch a sublimé le jeu
    malroth posted the 11/30/2025 at 08:36 PM
    negan tu penses ya moyen qu'on voit Fable 4 aux Games Award ?
    negan posted the 11/30/2025 at 08:38 PM
    malroth Normalement il sera la au Xbox développer direct de Janvier.

    Donc très peu de chance qu'il soit au GA.
    jenicris posted the 11/30/2025 at 08:40 PM
    J'ai encore le mien, qui est nickel chrome. Je l'ai relancé y a genre 1 ans
    malroth posted the 11/30/2025 at 08:42 PM
    negan ah j'etais pas au courant qu'il allait avoir un truc en janvier. Cool
    lautrek posted the 11/30/2025 at 08:54 PM
    jenicris pareil, je crois que je vais le refaire à noel avec les gosses à côté pour leur montrer, ça va les changer de Minecraft.

    malroth je n'avais pas vu ton premier commentaire, déjà dans mon entourage de l'époque le jeu avait fait acheter des consoles, en y repensant c'était incroyable l'engouement que le jeu avait suscité chez mes proches, c'était quasiment aussi violent que pour ocarina of time.
    torotoro59 posted the 11/30/2025 at 08:57 PM
    negan ah oui complètement, l'hiver, la neige dans ce jeu c'est féerique + la soundtrack j'espère retrouver un peu de cette magie dans le Fable à venir
    jenicris posted the 11/30/2025 at 09:11 PM
    lautrek c'est clair

    Mais ouaip même les gosses peuvent aimer cet univers, c'est un univers qui peut plaire a tout âge
    lautrek posted the 11/30/2025 at 09:20 PM
    negan la musique d'ambiance du menu pause

    J'ai dû passer 1/5ème de mon temps de jeu à regarder les environnements, cette féérie dans les décors...et les gargouilles qui t'insultais !

    J'ai plein de souvenirs qui me reviennent, t'as refais ma soirée
    marcelpatulacci posted the 11/30/2025 at 10:37 PM
    Image 8, tu compte lui faire quoi a la pauv' dame ?
    ouken posted the 11/30/2025 at 10:41 PM
    De la tuerie ce jeux même si j'ai préférer le 1 le 2 et une pépite , j'espère il y aura autant de possibilités
    malroth posted the 11/30/2025 at 10:56 PM
    ouken tout part du 1 ^^

    Cette magie. Le theme Oakvale

    Dés que je l'entends, je voyage dans le temps, mon esprit voyage vraiment dans les années debut 2000
    ouken posted the 11/30/2025 at 11:16 PM
    malroth le 1avais pour moi une plus belle DA encore et une patte que j'adore , comme toi des les premières secondes je suis de nouveau dedans ,un remake je signe direct
