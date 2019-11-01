SEGA et Poncle ont uni leurs forces pour un crossover spécial, puisque l'univers de Vampire Survivors a été ajouté à la collection Two Point Museum. Dans le cadre d'une mise à jour spéciale Halloween, vous verrez apparaître des personnages et des objets issus du célèbre shoot 'em up roguelike dans le cadre d'une mise à jour gratuite. Les joueurs auront la possibilité d'explorer trois niveaux de la carte Digiverse du jeu en tant que nouveaux points d'intérêt. Il s'agit notamment de la Forêt folle, de la Bibliothèque incrustée et de Capella Magna. Vous jouerez comme d'habitude et finirez par ramener des trésors à montrer aux visiteurs payants, tout en voyant quelques nouveaux visages explorer les lieux du musée. Nous avons plus de détails et une bande-annonce à vous montrer, car le contenu est disponible dès maintenant.
Les armes emblématiques de Vampire Survivors, telles que les épinards et l'eau de Noël, ont fait leur apparition dans Two Point Museum, à la fois comme armes offensives accordant des bonus aux employés du musée et comme reliques pouvant être exposées pour le plus grand plaisir de vos invités vampires (ou leur horreur, s'il s'agit de l'arme à l'ail !). Il y a 10 nouvelles pièces à collectionner, ainsi que des décorations et un ensemble de papiers peints et de revêtements de sol pour créer votre propre version des niveaux emblématiques de Vampire Survivor. Vous verrez peut-être même Poe Ratcho se frayer un chemin depuis le classique indépendant bullet hell jusqu'à votre musée dans toute sa splendeur pixélisée...
La mise a jour est gratuite et elle est disponible des maintenant.