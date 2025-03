La seconde partie de l'arc Egghead en anime fait son retour avec un épisode recap de 83 minutes le 5 avril suivi de l'épisode 1124 le 6 avril. Par ailleurs, le nouveau thème d'ouverture sera signé par le groupe GRe4N Boyz et l'ending sera interprèté par muque.

posted the 03/27/2025 at 05:18 PM by yanssou