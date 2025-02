Fire Emblem Heroes

Ci-dessus les gagnant des 5 premières années (2017 à 2022)





Fire Emblem Heroes fête son 8e anniversaire avec comme très attendu chaque année le Feh Channel de février où l'on a eu notamment les résultats du dernier sondage "Choisissez vos Héros" qui permet d'élire 4 personnages dont chaque joueur pourra choisir gratuitement 1.Une présentation de service, pas de nouveau contenu majeur malheureusement. Le jeu aura quelques nouvelles améliorations pour les mode Arène et Tour d'Eveil ainsi que pour les invocations (notamment concernant les vielles unités légendaires des 4 premières années du jeu).Choisissez vos Héros (ou CYL en anglais), est une élection annuelle où les joueurs votent pour leur personnages préférés qu'ils voudraient voir dans le jeu Fire Emblem Heroes avec des apparences spéciales. Les gagnants de chaque édition sont alors exclus des éditions suivantes, c'est pourquoi vous ne verrez pas les précédents gagnants (Ike, Lucina, Roy, Lyn, Chrom, Marth...) dans le Top 20 Homme et Top 20 Femme ici.Cette 9e édition du sondage Choisissez vos Héros est très particulière. L'an dernier les héros de Fire Emblem Engage, introduit pour la première fois dans le 8e sondage, n'ont pas eu le même élan qu'avec les héros de Three Houses à leur introduction en 2020.Et bien cette année aussi, les personnages de Fire Emblem Engage n'ont pas réussi à se placer dans le Top 3 dans les 2 divisions. Pire, les challengers ont perdu quelques places par rapport à l'an dernier : Yunaka est doublée par Azura (Fates) et Tsubasa (TMS), quand Diamant est lui doublé par Sylvain (Three Houses) et Chevalier Noir (Path of Radiance). Sylvain qui était 17e en 2024, pour information.Voir Eikthyrnir et Baldr se placer dans le Top-2 ne sont pas une surprise, il y a un large engouement pour ses 2 personnages. La grosse surprise c'est Sharena à la 1er place, qui avec sa 7e place l'an dernier avait déjà eu son meilleur placement depuis 2018. L'année prochaine, ça sera très intéressant de voir si Engage réussira à placer ses personnages dans le Top-2. Il reste des fan-favorites dont Sigurd, Leif, Azura, Hilda ou encore Tharja.On termine avec l'habituelle galerie d'illustrations pour fêter le 8e anniversaire avec une partie des artistes ayant contribués au jeu Fire Emblem Heroes durant l'année 2024.