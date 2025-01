La saison 2 du live action est toujours en cours de tournage et le casting ne cesse de s’agrandir , cette fois ci nous avons : - Sophia Anne Caruso (Beetlejuice : The Musical) en Miss Golden Week - Aanton David Fertha (Legacy) pour Kuromarimo - Rigo Sanchez (Outer Banks) sera le très célèbre Monkey D. Dragon - Yonda Thomas (Les Nouveaux Chapitres du bonheur) : est Ingaram - James Hiroyuki Liao (Prison Break) est Ipponmatsu - Chess est incarné par Mark Penwill

Like

Who likes this ?

posted the 01/17/2025 at 03:59 PM by yanssou