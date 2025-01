[DÉCOUVERTE] GAMEPLAY!









⌁ Pokémon TCG Pocket ⌁

Le card-game de Pokémon entre dans une nouvelle ère !

(et, dans votre poche)



‣ À savoir : Le jeu ne se limite pas à la simple collection de cartes évidemment. Vous pouvez également expérimenter des stratégies de deck inédites (hors ligne ou en ligne) et jouer des cartes avec des effets spectaculaires qui modifieront le cours des combats. En effets, certains Pokémon disposent de capacités spéciales passives qui interagiront de manière unique avec le cours des combats !

⌁ Contexte et modes ⌁

Un Monde de cartes à découvrir...

␥ / infos+

☞ Graphisme : Un design visuel raffiné avec des illustrations des cartes détaillées et une interface très fluide.

(cela tourne sur Iphone X, donc votre smartphone devrait le supporter sans problème.)



☞ Musique : Une bande-son plutôt "épique" avec des morceaux orchestrés qui accompagnent parfaitement les duels. (mais, peut être trop redondant par la force des choses. On aimerait des changements en fonction des événements, par exemple.)



☞ Stratégie & Decks : Créez le deck ultime en combinant les meilleures cartes Pokémon et objets.

(système de deck stratégique, avec de nombreuses synergies possibles.)



☞ Système de progression (généreux et motivant) : Collectionnez des cartes rares, améliorez votre deck avec l’achat de booster. (2 boosters offerts par jour offert + moultes points à dépenser obtenus lors de parties et de missions complétés).



‣ Avez-vous téléchargé le jeu gratuitement ? / Quel est votre avis ?

- Dépensez-vous de l’argent réel dedans ?



[ Metascore Users : 8.3 ]





« Ambiance studio Ghibli réussi ! »

☞ Gameplay-Découverte, par ici ! ‣ Disponible sur : Mobile et Tablette.

Préparez-vous à plonger dans l'univers decomme jamais auparavant, à collectionner, échanger et combattre dans des duels palpitants et dynamique ! Grâce à une mécanique de jeu améliorée (fluide et rapide), prenez part à une aventure stratégique où chaque carte pourrait changer le cours de la bataille.Dans Pokémon TCGP, les dresseurs s'affrontent dans pour prouver leur supériorité en combat. Avec une collection grandissante de cartes rares, chaque joueur cherche à bâtir les decks ultimes. Chaque victoire permet de débloquer des points ou de nouvelles cartes promotionnelles lors d’événements.Ls joueurs peuvent explorer plusieurs modes de jeu pour satisfaire tous les types de fans. Vous pouvez choisir le mode Classé, où chaque duel vous permet de gravir les échelons du classement mondial, ou opter pour le mode Amical, idéal pour tester vos stratégies sans pression. Le mode Draft, récemment introduit, propose une expérience unique où vous créez un deck à partir d'une sélection aléatoire de cartes, ajoutant un niveau de stratégie et de surprise.Les événements en ligne offrent des tournois réguliers avec des récompenses exclusives comme des boosters, des cartes spéciales ou des accessoires personnalisés pour votre profil. Des événements saisonniers thématiques comme des tournois ont lieu de façon récurrentes avec des bonus à la clé.- La première Extension Mystical Island est arrivée !De Nouveaux Boosters sortie le 17 Décembre 2024 incluent 80 toutes nouvelles cartes tels que les précieux Celebi et Mew.- Les développeurs ont également annoncé plusieurs fonctionnalités à venir, notamment le système d'échanges de cartes, très attendu par la communauté. Ce système permettra aux joueurs d’échanger des cartes rares ou spécifiques avec leurs amis ou d’autres joueurs en ligne.- Une mise à jour future promet d'introduire d’avantage de défis quotidiens et hebdomadaires, offrant encore plus de façons de gagner des récompenses et de personnaliser votre expérience. Restez connectés pour découvrir de nouveaux contenus régulièrement ajoutés, comme des extensions inédites et des collaborations spéciales !