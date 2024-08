On avait déjà eu une vidéo de présentation par Nintendo entrecoupé d'explications et de commentaires (lien de la vidéo en bas de page si besoin). J'ai donc pris le partie de remonter "légèrement" une vidéo et d'en faire un clip. Je suis J'y est ajouté quelques extraits et une partie sonore qui manquait pour rendre le truc un peu plus fluide.



Cela devrait vous suffire pour vous faire une idée, mais si vous n’êtes toujours pas convaincu et que vous voulez en voir plus, cela tombe bien ! Car Nintendo vient tout juste de sortir une vidéo très fournis, intitulé : Explorer le monde du Néant . Cependant, faites attention si vous voulez évitez le spoil, je vous conseillerais alors de rester sur cette première vidéo et d’attendre la sortie du jeu pour le reste de la découverte (après tout sa sortie est imminente).



Une approche libre et rafraichissante pour chaque cas de figure (on sent l'inspiration TOTK), voilà ce qui semble nous attendre sur ce nouvel opus de Zelda. Nintendo toujours au top sur la réinvention de l'approche ludique du gameplay. (Par contre le monde du néant c’est inspiration de Pokémon Platine, on est d’accord ?)

The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom

Développeur : Nintendo

Genre : Action-Adventure

Plateforme : Nintendo Switch

Date de Sortie : 26 septembre 2024