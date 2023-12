⌁ STAR OCEAN : the second story R - Nintendo Switch ⌁ Remake en HD-2D !

lien direct de la vidéo en 1080p/60fps

‣ Avez-vous testé ou finis le jeu ?

Ou, vous vous êtes peut-être arreté à la démo ?

The Second Story R, est le remake du second opus de la licence Star Ocean fêtant son 25ᵉ anniversaire cette année. Il est développé par Gemdrops Inc. et édité par Square Enix.



☞ Dans Star Ocean The Second Story R, votre aventure débute par un choix de protagoniste parmi Claude C. Kenny et Rena Lanford. Ce choix n'est pas anodin puisqu'il vous permettra d'avoir accès à des scènes propres à chacun des deux personnages ainsi que d'autres petits changements au fur et à mesure de votre avancée. Rassurez-vous, vous suivrez l'histoire racontée en compagnie des deux héros, peu importe votre choix.



☞ Le jeu vous propose pas moins de 99 fins différentes . Autant dire que si vous souhaitez voir toutes les cinématiques de fins, il faudra avoir fait plusieurs fois le jeu. Les événements secondaires vous permettent de débloquer de nouveaux personnages où encore accéder à des éléments qui peuvent ajouter un plus à votre aventure.



☞ Outres, les changements graphique apportés (et non des moindres en HD-2D) et la possibilités de switcher entres les musiques originales et ré-orchestrés, il y a des éléments que vous n'aviez pas à l'époque dans le jeu de base. Entres autres, l'accès au voyage rapide , également très facilement accessible par l'appui d'une simple touche, vous avez des icônes représentants les événements et actions privées auxquels vous pouvez prendre part actuellement sans qu'il soit nécessaire de visiter tous les lieux déjà débloqués pour savoir s'il y a des interactions à réaliser.



☞ Vous pourrez également voir les monstres sur la carte (même si ceci sont tous représenté par la même icône hors combat). En contrepartie des combats aléatoires disparut, il y a l'ajout de Chefs qui seront des ennemis un peu plus puissants que ceux de base et qui activeront des bonus à leurs alliés ou des malus à votre équipe.



☞ Quand aux combat en temps réels , il est désormais possible de lancer les magies de vos alliés directement depuis le menu sorts, une jauge de bouclier que vous pourrez briser grâce à des attaques dans le dos ou en utilisant des techniques de destruction. Une fois ce dernier détruit, l'ennemi passe en état de rupture, ce qui l'étourdi et le rend incapable de bouger. Il y a de nombreux petits ajustements qui rendent l'aventure et les combats plus agréables et enrichits.



☞ Entre l'exploration , les combats , les quêtes secondaires , différentes fins à débloquer et tout un tas d'autres choses vous aurez assurément de quoi faire si vous cherchez un J-RPG qui garde son charme et son ambiance d'antan, tout en ayant l'intelligence de se rendre séduisant pour l'époque moderne.





