Fire Emblem Heroes





On commence par la fin du Livre 7. Les Gardiens d’Askr faisaient face à la menace Gullveig, la Prophétesse d’Or, capable de manipuler le temps à sa guise. Grace à l’aide de la déesse Nerthus de Vanaheim, les gardiens ainsi que la déesse Seidr ont pu rivaliser avec la puissance de Gullveig et battre ses versions passées et futures.Le nouveau Feh Channel est là afin d’introduire la nouvelle histoire, le Livre 8. Dans cette nouvelle histoire, les Gardiens d’Askr devront déjouer le plan d’assassinat des Mains Guérisseuses, un groupe issu de Yggdrasill ayant pour but de sauver des vies à travers les 9 mondes et assez ressemblant aux divinités Askr et Embla tant niveau vestimentaire que dans les codes (ce sont aussi des bêtes).La nouvelle unité gratuite est Ratatoskr, membre des Mains Guérisseuses et devant le plan d’assassinat s'enfuit pour alerter les Gardiens d’Askr. Elle a pour soeurs Hraesvgr et Nidhoggr. 2 autres personnages sont visibles sur l’artwork du Livre 8, et un troisième à la fin du trailer (sur le poster d’Henriette l’actuelle reine du royaume d’Askr).Ratatoskr ainsi que les 2 premiers chapitres du Livre 8 seront disponible le 7 décembre, avec la nouvelle bannière dédiée à Fire Emblem Awakening avec l’introduction de Laurent, les versions de bases de Inigo et Severa ainsi que Lucina dans sa nouvelle version ici en unité arcane.Un nouveau mode de jeu temporaire sera introduit le 18 décembre, mais rien de bien folichon : un test de compatibilité entre les équipes de 2 joueurs pour un défi sur une carte en mode bataille automatique (sans que le joueur fasse quoi que que soit).