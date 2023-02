- Histoire : Le super-héros Flash, de son vrai nom Barry Allen, voyage dans le temps pour empêcher le meurtre de sa mère Nora. Mais Barry cause involontairement des changements qui ont pour conséquence la création d'un multivers.



Compositeur, Benjamin Wallfisch :

2016 : A Cure for Life (A Cure for Wellness) de Gore Verbinski

2017 : Annabelle 2 : La Création du mal (Annabelle: Creation) de David F. Sandberg

2017 : Ça (It) d'Andrés Muschietti

2017 : Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve (composé avec Hans Zimmer)

2019 : Shazam! de David F. Sandberg

2019 : Hellboy de Neil Marshall

2019 : Ça : Chapitre 2 (It: Chapter Two) d'Andrés Muschietti

2020 : Invisible Man de Leigh Whannell

2022 : Treize Vies (Thirteen Lives) de Ron Howard



Casting :

Ezra Miller : Barry Allen / Flash et Barry Allen (univers Alternatif)

Sasha Calle : Kara Zor-El / Supergirl (univers alternatif)

Michael Keaton : Bruce Wayne / Batman (univers alternatif)

Michael Shannon : Général Zod (univers alternatif)

Ron Livingston : Henry Allen

Maribel Verdú : Nora Allen

Ben Affleck : Bruce Wayne / Batman

Kiersey Clemons : Iris West

Gal Gadot : Diana Prince / Wonder Woman

Temuera Morrison: Thomas Curry

Saoirse-Monica Jackson : Patty Spivot

Rudy Mancuso : Albert Desmond

Antje Traue : Faora Hu-Ul (univers alternatif)

Luke Brandon Field : n/a

n/a : Dark Flash



Réalisateur, Andrés Muschietti :

2013 : Mama (Mamá)

2017 : Ça (It)

2019 : Ça : Chapitre 2 (It: Chapter Two)





(et, "ses frasques médiatiques") rempile t'il pour la dernière fois sous le masque de Flash ? Le Batman de Bale, le Superman de Calvill et les tétons de Clooney seront-ils au rendez-vous ? Disons-nous totalement Adieu au Snyderverse au travers de ce film ? Nous le verrons bien dans: James Gunn (selon des propos relayés par Variety), aurait ainsi définit The Flash comme étant "probablement l'un des meilleurs films de super-héros de tous les temps""Ezra s'est engagé.e [pour rappel, Ezra Miller se défini comme non-binaire, justifiant ici le recours à l'écriture inclusive, ndlr] à aller mieux, et nous lui apportons tout notre soutien dans ce travail. Quand le moment sera le bon, si ielle se sent prêt.e à avoir cette discussion, nous déterminerons quelle sera la meilleure voie à emprunter pour aller de l'avant. Pour le moment toutefois, Miller se consacre pleinement à guérir. Et au vu des conversations que nous avons pu avoir avec Miller dernièrement, il semblerait qu'ielle ait fait d'énormes progrès."*Peter Safran.............................................・Retrouvezsur youtube: Lien