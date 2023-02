Fire Emblem Heroes















Alors que Fire Emblem Engage est disponible depuis 2 semaines maintenant sur Nintendo Switch, le jeu mobile Fire Emblem Heroes célèbre quant à lui aujourd'hui son 6e anniversaire.Sorti le 2 février 2017 sur iOS et Android, ce jeu devient le plus gros succès mobile de Nintendo, devançant Animal Crossing: Pocket Camp et Mario Kart Tour, en ayant remporté plus d'un milliard de dollars depuis son lancement.Je ne vais pas revenir sur les récompenses évènementielles et les mises à jour, présentées dans le Feh Channel de ce matin. Juste les 4 gagnants du CYL, pas forcément lié au 6e anniversaire, et quelques illustrations commémoratives.On commence par la 7e édition du Choissisez vos Héros (CYL) organisé début janvier dernier. Les 4 personnages ayant le plus de vote obtiennent des versions exclusives (et qui ne sont plus disponibles les éditions suivantes, donc tout ce qui est Ike/Lucina/Lyn/Roy/Eliwood/Hector/Marth/Chrom/Camilla/Ephraim/Eirika/Tiki/Edelgard/Dimitri/Claude/Byleth (femme) ne sont plus compté ici).Les 4 gagnants de cette 7e édition sont Daraen (Awakening) et Soren (Path of Radiance) ainsi que Gullveig (Heroes) et Corrin (Fates). Chaque année j'essayais de mobiliser des votes sur Gamekyo mais j'ai fini par abandonner, et puis les personnages principaux ont tous presque été élus. Gullveig réussi à prendre la première place devant Corrin, introduite à peine il y a 2 mois aujourd'hui dans Heroes comme l'antagoniste du tome 7 actuellement en cours dans Heroes (et dépassant des personnages d'Heroes comme Plumeria et Freya).Retrouve ci-dessous le top-20 personnages masculins et féminins de cette 7e édition (qui décompte les gagnants des précédentes années).Et puis comme à chaque anniversaires, différents artistes participants aux illustrations des unités sont conviés à réaliser des dessins anniversaire. Je vous présente les meilleurs illustrations de ces 6 anniversaires (2018-2023) :