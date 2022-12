Fire Emblem Heroes







La nouvelle présentation Feh Channel vient d’être publiée sur YouTube, ce dernier présente la version 7.0.0. du jeu mobile Fire Emblem Heroes et qui comme chaque année est l’introduction d’un tout nouvel arc narratif.Le livre VI sur la nouvelle menace d'Embla étant terminé, Fire Emblem Heroes entamera sa 6e année de service en 2023 avec le nouveau livre des aventures des gardiens d’Askr, le livre VII où le groupe d’Alfonse sera opposé à Gullveig, une déesse qui manipule le temps. Elle viendra même à bout du groupe, mais vous serez sauvé par la déesse Seior venue vous aider.Comme les précédents livres, les 2 premiers chapitres seront disponibles le 6 décembre avec la version 7.0.0 du jeu, et en finissant le dernier acte disponible vous pourrez obtenir gratuitement la nouvelle héroïne Seior (elle sera aussi disponible dans la prochaine bannière de héros à invoquer se mercredi).Seior est une des déesses du Royaume de Vanaheimr, elle y vit avec sa soeur Heior. Elle viendra en aide aux héros dans leur bataille contre Gullveig.Les visuels sont ici signés Yoshiku à qui ont doit aussi les visuels des personnages du Livre 4 (monde des rêves) ainsi que le chara-designer des 2 jeux Night of Azure de Koei-Tecmo.Parmi les ajouts de la version 7.0.0 :- Il est désormais possible d'acheter une nouvelle monnaie liée au mode Mondes Connectés, qui permettra d'obtenir une unité de vos alliés en version forma (5 étoiles bleu, habituellement obtenable dans le mode Tour d'Eveil).- En enchainant 5 victoires d'affilées à l'Arène, vous obtiendrez désormais un ticket d'invocation gratuite qui vous permettra d'obtenir une unité 4 étoiles en version 5 étoiles.Enfin, je vous partage ici la fin animé du livre VI qui a été posté il y a quelque jour, ce 6e tome qui a été un retour aux sources vu qu’il narrait l’arrivée d’Embla, la « Déesse Fermeture » du royaume du même nom, forçant Bruno et Véronica à se retourner contre Alfonse et le Royaume d’Askr. La bannière incluant Véronica Légendaire et Embla est toujours en cours, et les précommandes pour la figurine de Véronica pour 2024 sont ouverte.