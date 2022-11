✧ Digimon Survive: sur Nintendo Switch

☞ [ HISTOIRE: ]: L'histoire se déroule lors d'une sortie scolaire d'été. Le personnage principal, Takuma Momozuka, et ses deux amis du lycée, Aoi Shibuya et Minoru Hyuga, se rendent dans un tristement célèbre sanctuaire pour en apprendre plus sur la mystérieuse légende des Kemonogami.



Tandis qu'ils explorent le sanctuaire, Takuma rencontre un monstre rose. Avant qu'ils puissent devenir familiers, un cri perçant rempli l'espace. En se précipitant vers les bruits, Takuma et le monstre rose croisent un groupe d'autres montres attaquant les camarades de classe de Takuma...



Tandis qu’ils luttent pour rentrer chez eux et quitter ce monde animé où décisions difficiles et combats mortels s’enchaînent, les choix que font les joueurs tout au long du jeu auront un impact sur l'évolution de leurs alliés monstres et sur la fin de l’histoire.





> Digimon Survive, est un jeu-vidéo de. type roman vidéoludique avec des éléments de RPG-tactique. Le jeu vidéo inclut plus de cent créatures appartenant à la franchise médiatique Digimon. Les joueurs y suivent le récit d'un groupe d'adolescents égarés dans un étrange monde, peuplé de monstres, où les dangers mettent à l'épreuve leur capacité de survie - Jeu de rôle solo orienté survie, simulation et tactique ; mélangeant une partie de jeu essentiellement visual novel avec dialogues à choix multiples, et des combats tactiques au tour par tour. Le scénario est scindé en douze chapitres se développant en plusieurs branches selon une accumulation de choix précis faits par le joueur et si de mauvais choix sont faits, les personnages peuvent alors perdre la vie. Le processus de digivolution des cent-treize Digimon jouables dépendra des « points de karma » obtenus en fonction des choix du joueur. À partir du huitième chapitre, le jeu est divisé en trois embranchement de trois routes distinctes avec leurs propres fins : Vertu, Courroux et Harmonie. Terminer le jeu une première fois débloquera « une route secrète » ; le jeu disposera d'un mode New Game Plus, conservant les Digimon, leurs niveaux, leurs digivolutions et les objets acquis. L'achèvement d'une seule route prendra environ quarante heures, mais l'ensemble devrait prendre entre quatre-vingt et cent heures de jeu (à verifier).





▸ Sortie du jeu: 29/08/2022

Mon premier jeu fût (. Une surprise / une claque. À l'époque le jeu venait vraiment bousculer les codes du rpg-monsters; et bien qu'il avait clairement des défauts, dont un dosage de difficultés lors de l'aventure assez disparate, le plaisir de découvrir les mystères du jeu et de son univers avait pour ma part surpassé tout le reste, y compris ses lacunes d'ergonomie (). Des années durant j'ai espéré retrouver ces sensations sur les jeux Digimon qui ont suivit.... Malheureusement, jamais je n'ai pu retrouver la fibre de Digimon World, que ce soit sur ses quatre suites () ou sur les autres jeux de la licence qui ont suivit. Je ne dis pas que d'autres jeu Digimon ne sont pas aussi qualitatif, mais au niveau des et de je n'ai jamais rien retrouvé de tel (). Malgré le fait que je ne m'attendais plus à voir débarquer un jeu de la trempe de Digimon World, j'espérais tout de même voir enfin fleurir un jeu qui trancherait avec le classicisme confortable dans lequel cette licence c'était désormais installé — Par exemple : en utilisant d'avantage le côté plus mature de celle-ci et/ou en s'exerçant à un genre différent. Alors, quand j'ai enfin vu naître le concept de, j'ai vu renaitre l'espoir en moi — Un au ton Seulement, en cours de route le projet s'est vu restructuré (), pour on ne sait encore quelle raison à l'heure d'aujourd'hui : Exit donc le côté RPG ouvert, au profit d'un jeu narratif prenant la forme d'un visuel novel à 80 pour cent et ne laissant ainsi plus que 20 pour cent pour le côté tactical du titre… Au plus nous avancions dans la campagne marketing, au plus commencer à poindre en moi une part de doute... Et autant vous le dire tout de suite, j'aurais dû revoir certaines de mes exigences à la baisse...