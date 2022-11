▸ Sortie Switch Oled: 11/22 - Prix: 329/349e (sans jeu).

: édition collector unboxing !En cette belle et froide soirée (ça dépend pour qui cela dit), d'hiv..automne, on déballe la version collector de la Nintendo Switch Oled(je vous partage également au passage toutes les infos utiles à savoir sur ce pack) /☞ Si vous voulez découvrir dude jeux pour voir le rendu sur switch oled,n’hésitez pas à aller voir sur ma chaine directement.Alors, et vous, avez-vous pu vous essayer au nouveau jeu pokémon (qu'elle version) ? Vous adhérez à la nouvelle formule ? Pas trop facile à votre goût ? Dans mon cas en tout cas, je vous partage sous peu dans le week-end une vidéo gameplay de la découverte du début d'aventure et par la même occasion vous développez mon avis sur cette nouvelle itération de la license.・Ma chaine youtube(découverte & partage /chill & lofi) ☕︎: Lien ・Vous pouvez retrouver tout l'univers, par ici: Lien