RUNE FACTORY 5 édition Collector Limitée passe à 50e75 frais de port gratuit sur amazon pour un temps limitée (si vous êtes membre prime, il est possible de faire un essais gratuitement et de vous désabonnez du service très facilement) / PS: Pensez à essayer le code RETRAIT7 en séléctionnant au-prélable un envois en point relais amazon (7e de réduction).

> Pourla versionvous pouvez passer par mon lien partenaire: https://amzn.to/3QK2tgj 00:00 intro00:11 présentation de la limited edition02:40 début du unboxing / artbook07:08 soundtrack - album de musique09:27 steelbook11:34 le jeu et ses bonus13:37 prix & informations supplémentaires15:42 clip d'introduction de rune factory 5- Si vous voulez un test et une description un peu plus complète du jeu, je vous redirige vers l'article gamekyo: Lien