Rune Factory est un mélange de J-RPG additionné à une formule d'élevage de monstres (Pokémon?), sur fond de culture à la Harvest Moon (même créateurs) et avec tout un tas d'autres choses pioché ici et là - Notamment, un aspect social avec les pnj du jeux relativement assé poussé (mariage possible) - Un jeu à l'ambiance tout ce qui a de plus décontracte (qui n'oublie cependant pas d'avoir du challenge).

+ [AVIS]: Est-ce réellement une évolution pour la license Rune Factory? Aujourd'hui, dans ce premier épisode, on découvre le gameplay et l'aspect technique dans son ensemble. Aspect technique, qui laisse clairement à désiré (certains diront même: rebutant - tout dépendra de là où on place son curseur). En nomade des latences sont à déplorer (surtout dans le village), à noter tout de fois que une fois le jeu patché, il y a de net améliorations. Quand à la formule, il s'agit clairement de la même que celle employé jusqu'ici, mais transposé dans un monde 3D bien plus grand et ouvert (un ajout de taille, non négligeable). Les combats sont plus techniques et dynamiques; quand au confrontation de boss on verra cela dans un prochain épisode...

Une édition collector limitée est également sortie sur Nintendo Switch, avec un rapport qualité/prix intéressent (destiné surtout passionés de la license), vous pourrez en retrouver le unboxing sur la chaine COlDY P!NGUi - Article Gamekyo sur le sujet : Lien

Pour ceux que ça intéresse: Metascore 70 et User Score 6.8.