débarque sur Nintendo Switch — et, aujourd'hui c'est l'édition: "limited edition", que nous découvrons ensemble!Avez-vous déjà eu l'occasion de jouer à un jeu de la licence? Lequel préférez-vous? Personnellement, j'ai beaucoup d'affection pour le premier, qui fût une agréable découverte à l'époque, car, il amenait une nouvelle formule rafraichissante et donnait envie d'explorer sans être tenu par la main.+ Des épisodes découverte arrivent sur; première impression: le gameplay est bon malgré un rythme de départ poussif et que la partie technique est très limite sur certains aspects, surtout le hub central (village) - l'avez-vous déjà commandé et avez-vous démarré une nouvelle partie?00:00 intro00:11 présentation de la limited edition02:40 début du unboxing / artbook07:08 soundtrack - album de musique09:27 steelbook11:34 le jeu et ses bonus13:37 prix & informations supplémentaires15:42 clip d'introduction de rune factory 5