Fire Emblem Heroes



(C'est vrai que je n'ai pas relayé la vidéo de mi-scénario, qui révèle Eitri comme la vraie antagoniste de ce tome) (C'est vrai que je n'ai pas relayé la vidéo de mi-scénario, qui révèle Eitri comme la vraie antagoniste de ce tome)

Le livre V s'est achevé ce mois-ci avec la mort d'Eitri, l'antagoniste de cette histoire et qui devrait devenir la nouvelle unité mythique dès cette nouvelle semaine (en parallèle avec Fafnir).En décembre arrive la version 6.0.0 de Fire Emblem Heroes qui signe l'arrivée traditionnelle de la nouvelle histoire, le livre VI des aventures des Gardiens d'Askr ainsi que sa nouvelle unité gratuite. En attendant, Eitri tient à nous laisser personnellement un dernier message...J'ai aimé le concept de Livre II qui opposait royaume de glace au royaume de feu, le Livre III était OK avec son histoire basée sur Hel le royaume des morts. Ici un Livre V sur la base de "magie steampunk" bof mais qui dans les enjeux personnellement était meilleur que le Livre IV et son monde des rêves où l'on pouvait rêver dans les rêves et c'était le bordel à suivre sur la longueurJ'ai trouvé le Livre V bof car encore une fois et format mobile oblige les OC et leur backgrounds sont peu ou mal exploité je trouve, Nott qui meurt soudainement ok mais en dehors de l'aspect waifu on ne s'attache pas trop à ces personnages (mais Nott et/ou Dagr auront quasi-certain une version "estivale" en maillot de bain sexy l'an prochain, et je kiff le chara-design de Nott haha...). Seule chose intéressante c'est Eitri, son background et sans spoiler ce qu'elle est arrivée à faire avec Fafnir.