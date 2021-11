Petite affiche dans le métro japonais pour l'épisode 1000, au vu de la preview il a l'air d'avoir rien d'incroyable en tout cas...Et sinon tout les jours le Twitter de one piece balançais une image.Et donc avec celle d'aujourd'hui on peut confirmer qu'un film one piece seras bel et bien annoncé pendant l'épisode de dimanche.Pour ceux qui ne distingue que le noir et blanc les lettres en rouge forment OP FILMJ'ai préféré attendre le dernier jour imaginez c'était OP FILA.