Bonjour à tous et à toutes, je suis une nouvelle fois en direct de mon *cagibi* avec mes fidèles acolytespour cette troisième vidéo depour notre toute nouvelle chaine Youtube:: Découverte d'un nouvel environnement et de la map en monde ouvert sans chargement, nous nous lançons à présent dans la toute première mission qui va nous montrer toute l'étendu des possibilités de GAMEPLAY et je vais ainsi être amené à faire face à plusieurs monstres imposants, dont un qui va me pousser dans mes retranchements! ⚔️: Nous testerons également une nouvelle arme (qui est accompagné d'un certain insecte) et ferons un tour par le online et le combat multi-joueurs, sans oublier le déballage de la version collector Amiibo Magnamalo et de ces effets sur le jeu![https://youtu.be/c5QuPTcVU9Ihttps://youtu.be/816Nw2h8Hv8