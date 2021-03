/Partie 2 (la chasse):

Bonjour à tous et à toutes, je suis en direct de mon *cagibi* avec mes fidèles acolytespour cette première vidéo deCeci est également le premier let's play de notre toute nouvelle chaine Youtube:: Déballage du jeu en avant première (du coup plus vraiment), steelbook collector, découverte de la création du personnage et du village ⛩.: nous abordons une première mission qui nous montre toute l'étendu des possibilités de GAMEPLAY en plus de m'amener à faire face à un monstre qui va me pousser dans mes retranchements! (mode semi-noob activated)je ferais un unboxing de la Nintendo Switch Collector de Monster Hunter rise et également de la version Collector du Jeu avec son Amiibo Magnamalo notamment, ensuite je ferais un petit tour d'horizon des environnements disponibles au début du jeu avec du gameplay en mode libre.