Je viens de finir le premier épisode de 2021, et l'anime a vraiment sublimé le manga comme jamais fait auparavant.Merci à la key director Megumi ishitani de l'episode pour ce travaille incroyable.elle n'avait jamais bossé sur l'anime avant.J'espère de tout cœur que ça sera pas son dernier épisode.Les plans, musiques, couleurs, visuelles, animations, tout est incroyable ! Du grand art ! Tout les petits ajouts à gauche, à droite fait que le monde de one piece n'a jamais parus aussi vivant.Quelques visuels :Clairement du niveau des films.

Who likes this ?

posted the 01/11/2021 at 12:16 AM by bladagun