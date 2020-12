Fire Emblem Heroes passe en version 5.0 avec l'arrivée tant attendu du tome 5 où les Gardiens d'Askr seront au royaume de Niðavellir, un monde oů science et magie se mêlent.Reginn sera l'héroine 5e étoiles offert, elle combat avec une armure mécanique appelée Gullinbursti. Reginn sera aussi disponible en invocaton avec la nouvelle bannière dédiée à The Sacred Stones.

posted the 12/08/2020 at 12:53 AM by masharu