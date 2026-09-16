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The Blood of Dawnwalker
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name : The Blood of Dawnwalker
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : Rebel Wolves
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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aeris201
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aeris201 > blog
[Charts Espagne] Onimusha se vend deux fois mieux en physique qu'en dématerialisé
Pour Blood of Dawnwalker on est quasi a du 50/50 avec un leger avantage pour le physique (a 300 unités pres)

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    posted the 09/16/2026 at 08:11 AM by aeris201
    comments (12)
    superpanda2 posted the 09/16/2026 at 08:36 AM
    Pris en physique pour ma part.
    Capcom fait des jeux exceptionnels
    walterwhite posted the 09/16/2026 at 08:51 AM
    L'Espagne rayonne à tous les niveaux
    fdestroyer posted the 09/16/2026 at 09:01 AM
    Voilà des comparaisons qui font sens.
    malroth posted the 09/16/2026 at 09:07 AM
    apres Capcom va te dire qu'on vends 95% en demat lol

    ils ne veulent pas assumer que le physique marche encore tres bien pour les jeux solo action aventure.

    autant pour des jeux competitif...ect je peux comprendre mais les jeux solo c'est autre chose, ya qu'à regarder les exclu sony, c'est enorme le physique encore.
    aeris201 posted the 09/16/2026 at 09:12 AM
    Les charts espagnols sont interessants car ils sont l'un des rares voir les seuls a donner les chiffres des ventes physique et surtout démat. Et des chiffres précis, la on parle pas de pourcentage ou autres.

    D'habitude on a jamais accès a ce genre de données
    cyr posted the 09/16/2026 at 09:16 AM
    aeris201 mais comment ils peuvent savoir les ventes d'un jeux démat ? Seul l'éditeur ou le propriétaire du store peut avoir accès aux données.
    khazawi posted the 09/16/2026 at 09:18 AM
    malroth Capcom vend beaucoup sur PC, vend des DLC et des microtransactions. C'est bien plus en valeur et volume que le physique.
    aeris201 posted the 09/16/2026 at 09:23 AM
    cyr Les instituts ont accès aux chiffres démat car les editeurs eux memes leurs transmettent les données.

    Par contre il y a des editeurs qui ne transmettent pas, par exemple Nintendo ne le fait pas.
    kurosu posted the 09/16/2026 at 09:36 AM
    Il faut retenir que ça marche pas bien surtout
    link49 posted the 09/16/2026 at 09:54 AM
    Un régal ce jeu.
    johnlesnonnes posted the 09/16/2026 at 10:24 AM
    Il y en a qui vont vraiment tomber de haut en 2028 quand ils vont voir tous ceux qui ne veulent pas passer en full demat
    xylander posted the 09/16/2026 at 10:42 AM
    Tu m'étonnes. Il n'y a que Sony qui n'a rien compris. Juste des abrutis devant des tableaux Excell. Je ne suis pas certain qu'ils maîtrisent Excelle Version Pro (Ou lourde selon le lexique).
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