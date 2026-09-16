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name :
The Legend of Zelda : Ocarina of Time
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
action-aventure
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aeris201
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[Archive INA] 1998 : le succès de Zelda Ocarina of Time en France
[video]https://youtube.com/shorts/_apJXWqYV0I?si=IoR7nmoowei7vax3[/video]
https://youtube.com/shorts/_apJXWqYV0I?si=cqCFrYeZ_oq9K9YM
tags :
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link49
posted the 09/16/2026 at 07:31 AM by
aeris201
comments (
8
)
sdkios
posted
the 09/16/2026 at 07:38 AM
La meuf qui en achete 6, j'espere elle est a gardé sous blister
jeanouillz
posted
the 09/16/2026 at 09:20 AM
C'est marrant ce succès pour une console qui n'a pas été autant vendu que ça
forte
posted
the 09/16/2026 at 09:26 AM
C'était assez unique à vivre, je n'avais jamais vu ca de ma vie, des queues jusqu'à l'extérieur des Score Games et Micromania, des ruptures en grandes surfaces... j'étais bien content de l'avoir réservé !
aeris201
posted
the 09/16/2026 at 09:35 AM
Les magazines avaient annoncé la date de sortie du 11 décembre 1998, mais les pubs TV l'annoncaient pour le 12 décembre. J'ai commis l'erreur de me fier aux pubs, je suis allé dans les magasins le 12 décembre, rupture de stock partout. J'etais deg !
J'ai fini par obtenir un exemplaire le 20 décembre.
C'etait la premiere fois de ma vie que je vivais le lancement d'un produit, le fameux "day one". Avant OOT je n'obtenais jamais les jeux (ou n'importe quel autre produit) a leurs date de sortie et je ne m'interessais pas a ca.
forte
posted
the 09/16/2026 at 10:32 AM
aeris201
J'ai eu la chance de l'avoir le 10, car réservé, et j'étais bien content, la plupart de mes potes n'arrivaient pas à le trouver !
kikoo31
posted
the 09/16/2026 at 12:43 PM
sdkios
scalper ?
pharrell
posted
the 09/16/2026 at 02:18 PM
Scalper à l'époque ? Sans internet c'était plus compliqué...
Ils ont dimensionnés la production en fonction du parc limité de N64 et du nombre de potentiels acheteurs en %. Le chiffre a peut être été sous-dimensionné.
Surtout que c'est sortie en pleine période de noël.
kageyama
posted
the 09/16/2026 at 04:57 PM
Il y en avait plus le samedi matin quand j'étais allé le chercher ! Avant de quitter la magasin j'ai regardé l'intro du jeu sur la borne de demo au moins 4-5fois (on ne pouvait pas y jouer) Heureusement le magasin a été réapro la semaine suivante car c'etait mon cadeau de noel !
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J'ai fini par obtenir un exemplaire le 20 décembre.
C'etait la premiere fois de ma vie que je vivais le lancement d'un produit, le fameux "day one". Avant OOT je n'obtenais jamais les jeux (ou n'importe quel autre produit) a leurs date de sortie et je ne m'interessais pas a ca.
Ils ont dimensionnés la production en fonction du parc limité de N64 et du nombre de potentiels acheteurs en %. Le chiffre a peut être été sous-dimensionné.
Surtout que c'est sortie en pleine période de noël.