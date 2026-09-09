MES PETITS ARTICLES

Salut la famille GK !Tout est dans le titre. Je n'ai jamais eu l'occasion de jouer à Ocarina Of Time originale et la présentation de Nintendo hier (que j'ai trouvé très maîtrisée d'ailleurs avec du gameplay, beaucoup de gameplay) m'a clairement donné envie de découvrir cette légende à travers le remake.Je vois beaucoup d'avis divergent : ceux qui sont hype et ceux qui trouvent le jeu horrible car la D.A est devenue réaliste. Je trouve le jeu beau personnellement et il est vrai qu'on perd le côté cartoon propre à l'original mais je pense que c'est mieux ainsi pour que le Ocarina Of Time de la N64 ai toujours un intérêt à être découvert.Je dois bien avouer avoir envie de pré-commander le jeu surtout qu'il sort très bientôt (novembre)Et vous ?Découvrez mes vidéos YouTubeBONUSRetrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh