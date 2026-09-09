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J'ai jamais joué à Ocarina of Time
MES PETITS ARTICLES
Salut la famille GK !

Tout est dans le titre. Je n'ai jamais eu l'occasion de jouer à Ocarina Of Time originale et la présentation de Nintendo hier (que j'ai trouvé très maîtrisée d'ailleurs avec du gameplay, beaucoup de gameplay) m'a clairement donné envie de découvrir cette légende à travers le remake.

Je vois beaucoup d'avis divergent : ceux qui sont hype et ceux qui trouvent le jeu horrible car la D.A est devenue réaliste. Je trouve le jeu beau personnellement et il est vrai qu'on perd le côté cartoon propre à l'original mais je pense que c'est mieux ainsi pour que le Ocarina Of Time de la N64 ai toujours un intérêt à être découvert.

Je dois bien avouer avoir envie de pré-commander le jeu surtout qu'il sort très bientôt (novembre)

Et vous ?


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    posted the 09/09/2026 at 09:50 AM by ozyxp
    comments (8)
    benbenleader posted the 09/09/2026 at 09:56 AM
    C'est quoi ce post opportuniste pour faire de la pub pour une chaîne Youtube ?
    51love posted the 09/09/2026 at 10:02 AM
    OoT a tjs été le Zelda 3D, avec la DA la moins cartoon justement, la plus "sérieuse", sans pour autant tomber dans le réalisme.

    On appréciera ou moins certains choix artistiques assez forts (les nez façon avatar entre autre), mais en dehors de ça, ça prend peu de distance avec ce à quoi un OoT est censé ressembler en 2026.

    D'ailleurs TP, sa suite spirituelle, a continué dans cette direction.

    Même si je préfère la DA de BotW, ça m'aurait plus dérangé qu'ils continuent dans cette lignée et qu'ils uniformisent leurs DA des jeux 3D avec OoT
    kidicarus posted the 09/09/2026 at 10:12 AM
    Si tu ne l'as pas fait, fais le.
    Même aujourd'hui, il est toujours plaisant à faire.
    rogeraf posted the 09/09/2026 at 10:14 AM
    J'ai écouté ocarina etant jeune, c etait la belle epoque ou la flute avait du succes

    https://www.last.fm/music/Diego+Modena/Song+Of+Ocarina
    5120x2880 posted the 09/09/2026 at 10:25 AM
    benbenleader Lunaire
    malleusmaleficarum posted the 09/09/2026 at 10:26 AM
    Stop le spam d'autopub, pitié
    kikoo31 posted the 09/09/2026 at 10:49 AM
    C'est une protection anti UV que t'as autour du nez ??
    22 posted the 09/09/2026 at 10:56 AM
    kidicarus le gameplay a prit un sacrée coup keu même, la version 3DS passe encore.
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