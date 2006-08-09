Je développe un mod VR Dead Rising. En me lançant dans ce projet, je pensais naïvement que ce serait plus simple avec l'IA, en fait pas du tout. L'interface utilisateur est une plaie à adapter en VR. L'autre gros défi sera de créer une vue FPS, c'est tendu avec la limite d'usage quotidien chatGPT Codex qui tombe à 0% en 5 prompts qui mènent à rien. Je vais mettre le projet en open source si je stagne trop pour que d'autres modders plus expérimentés poursuivent le chantier.Le jeu est beau en VR, il a très bien vieilli. C'est une autre expérience à l'échelle 1:1, le souci du détail des décors et modèles 3D me fascinent.