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Dead Rising
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name : Dead Rising
platform : Xbox 360
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
european release date : 09/08/2006
us release date : 08/08/2006
japanese release date : 09/28/2006
other versions : Nintendo Wii - Nintendo 3DS -
official website : http://www.capcom.co.jp/deadrising/
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dabaz
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Aperçu vidéo de mon mod VR Dead Rising en développement
Je développe un mod VR Dead Rising. En me lançant dans ce projet, je pensais naïvement que ce serait plus simple avec l'IA, en fait pas du tout. L'interface utilisateur est une plaie à adapter en VR. L'autre gros défi sera de créer une vue FPS, c'est tendu avec la limite d'usage quotidien chatGPT Codex qui tombe à 0% en 5 prompts qui mènent à rien. Je vais mettre le projet en open source si je stagne trop pour que d'autres modders plus expérimentés poursuivent le chantier.

Le jeu est beau en VR, il a très bien vieilli. C'est une autre expérience à l'échelle 1:1, le souci du détail des décors et modèles 3D me fascinent.


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    5120x2880, greggy, apejy
    posted the 09/06/2026 at 11:14 AM by dabaz
    comments (2)
    greggy posted the 09/06/2026 at 12:20 PM
    Excellent
    apejy posted the 09/06/2026 at 01:29 PM
    Force à toi pour ce mod. Surtout qu’il va falloir adapter toute la multitude d’armes et objets, ça ne va pas être facile !
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