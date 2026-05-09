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name :
Tales of Eternia Remastered
platform :
Switch 2
editor :
Bandai Namco Games
developer :
Bandai Namco
genre :
RPG
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aeris201
> blog
[Switch 1/2] Tales of Eternia Remastered : resolution et framerate
Bandai Namco devoile les spécificités de Tales of Eternia Remastered :
Switch
Fréquence d'images - 60 FPS
Docké - 1080p, Portable - 720p
Switch 2
Fréquence d'images - 60 FPS
Docké - 4K, Portable - 1080p
Pour rappel le jeu sort le 16 octobre 2026
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hypermario
posted the 09/05/2026 at 09:49 PM by
aeris201
comments (
4
)
tonius
posted
the 09/05/2026 at 10:06 PM
Normal quoi, en meme temps si t'arrive pas a faire tourner un jeu 2D Playstation en 60FPS sur une console (meme si c'est la Switch, peu importe) c'est foutage de gueule direct de la part des développeurs.
Pourtant, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ca existe.
hypermario
posted
the 09/05/2026 at 10:13 PM
tonius
Meme quand y a pas de raison de raler, y en a toujours un pour le faire... pitoyable
tonius
posted
the 09/05/2026 at 11:32 PM
Hypermario
? je rele sur les portages fainéants, dans ce cas la, s'en est pas un justement, c'est quoi le souci ?
zekk
posted
the 09/06/2026 at 12:32 AM
L'épisode mériterait un vrai remake mais en garde les combat 2D, un de mes tales préféré avec une vraie identité
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Pourtant, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ca existe.