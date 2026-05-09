profile
Tales of Eternia Remastered
0
Likers
name : Tales of Eternia Remastered
platform : Switch 2
editor : Bandai Namco Games
developer : Bandai Namco
genre : RPG
other versions : PC - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
aeris201
13
Likes
Likers
aeris201
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 226
visites since opening : 407281
aeris201 > blog
[Switch 1/2] Tales of Eternia Remastered : resolution et framerate


Bandai Namco devoile les spécificités de Tales of Eternia Remastered :

Switch
Fréquence d'images - 60 FPS
Docké - 1080p, Portable - 720p

Switch 2
Fréquence d'images - 60 FPS
Docké - 4K, Portable - 1080p

Pour rappel le jeu sort le 16 octobre 2026
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    hypermario
    posted the 09/05/2026 at 09:49 PM by aeris201
    comments (4)
    tonius posted the 09/05/2026 at 10:06 PM
    Normal quoi, en meme temps si t'arrive pas a faire tourner un jeu 2D Playstation en 60FPS sur une console (meme si c'est la Switch, peu importe) c'est foutage de gueule direct de la part des développeurs.

    Pourtant, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ca existe.
    hypermario posted the 09/05/2026 at 10:13 PM
    tonius Meme quand y a pas de raison de raler, y en a toujours un pour le faire... pitoyable
    tonius posted the 09/05/2026 at 11:32 PM
    Hypermario ? je rele sur les portages fainéants, dans ce cas la, s'en est pas un justement, c'est quoi le souci ?
    zekk posted the 09/06/2026 at 12:32 AM
    L'épisode mériterait un vrai remake mais en garde les combat 2D, un de mes tales préféré avec une vraie identité
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo