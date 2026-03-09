profile
The Legend of Zelda : Ocarina of Time
1
Likers
name : The Legend of Zelda : Ocarina of Time
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
read the reviews
add a review
add a press review
profile
aeris201
13
Likes
Likers
aeris201
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 219
visites since opening : 391593
aeris201 > blog
[Switch 2] Ocarina of Time remake developpé par Monolith Soft ?
Le détaillant norvégien Elkjøp a répertorié Monolith Soft comme étant le développeur du remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Switch 2.

A mon avis Monolith a certainement aidé au developpement mais n’est pas le developpeur. Soit dit en passant, si Monolith a aidé au developpement ca signifie que ce remake est developpé chez Nintendo en interne et qu’il n’est donc pas sous traité par un studio externe comme Grezzo ou autre.

Deux hypotheses : soit ce remake est developpé par Monolith et donc ce detaillant a les bonnes infos, soit c'est Nintendo lui-même qui s’en occupe et Monolith a juste aidé comme il le fait habituellement. Wait and see

https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1w5psto/monolith_soft_listed_as_developer_of_zelda/?utm_source=ifttt
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/02/2026 at 11:38 PM by aeris201
    comments (23)
    altendorf posted the 09/03/2026 at 12:28 AM
    Qu'on laisse Monolith Soft tranquille et bosser sur autre chose
    grospich posted the 09/03/2026 at 01:05 AM
    Si on pouvait laisser Monolith Soft s'occuper de ses propres remaster plutôt que laisser une autre boîte le faire à sa place (Xeno X) pour les réquisitionner sur chaque Zelda...
    zekk posted the 09/03/2026 at 01:38 AM
    altendorf
    tonius posted the 09/03/2026 at 02:25 AM
    Ben...j'ai pas osé le dire mais ca me trottais dans la tete depuis le teaser.

    c'est ptet idiot ce que je dit, je suis pas un expert mais la police d'écriture utilisé dans le teaser du jeu ressemble énormément a celle qu'ils utilisent dans Xenoblade et je crois pas l'avoir deja vu ailleurs.

    En tout cas si c'est eux, ils sont ultra prolifiques.
    shinz0 posted the 09/03/2026 at 04:47 AM
    altendorf sauvons Monolith Soft
    kikoo31 posted the 09/03/2026 at 04:54 AM
    Nintendo a racheté Monolithe?
    cyr posted the 09/03/2026 at 05:06 AM
    kikoo31 tu es pas au courant depuis le temps?
    jeanouillz posted the 09/03/2026 at 05:12 AM
    Ça ne m'étonnerai pas. C'est bien Grezzo qui s'était occupé du remake sur 3DS a l'époque. Ils fournissent ce genre de projets a de la prestation externe
    kikoo31 posted the 09/03/2026 at 05:13 AM
    cyr alors pourquoi s'offusquer de l'aide de leur part ?

    Ça servirait a quoi de l'acheter si on peut pas leur demander de l'aide ??
    A la seul condition que ça rallonge leur planning mais ça c'est Nintendo de gerer
    derno posted the 09/03/2026 at 05:20 AM
    je reste sur ma théorie de tentalus sous unreal engine, la plastique global du teaser fait trop occidentale pour que ça soit une team japonais qui s'en soit occupé.
    masharu posted the 09/03/2026 at 06:15 AM
    Monolith Soft a bossé sur les derniers Zelda 3D depuis . La seule inconnue est de savoir si ce OOT Rsmake est interne (Nintendo ou Monolith) ou sous-traité comme Star Fox (par Grezzo ou Tantalus parmi les plus évident).
    rocan posted the 09/03/2026 at 07:19 AM
    En fait, si Monolith a bossé dessus, ça suppose surtout que le remake est + qu'un remake et qu'ils ont retapé l'essentiel du jeu (agrandi sans doute).
    mooplol posted the 09/03/2026 at 07:42 AM
    Ils aident sur les pokemon et les zelda, y a pas forcement de miracle en fonction du studio lead
    cyr posted the 09/03/2026 at 08:04 AM
    kikoo31 mais je m'offusque pas moi.

    Toute façon monolithe aide Nintendo sur zelda etc et il travaille sur un nouveau xenoblade.

    Perso je vois pas le problème.

    En revanche si monolithe ne fait plus que du soutien, quel gâchis au final...

    Par contre quand il veule pour une présentation de ce remake.....a ce demandé s'il connaisse la date de sortie.....cette année.
    cyr posted the 09/03/2026 at 08:06 AM
    rocan c'est surtout ça que j'aimerais connaître. Car si c'est juste ocarina of time juste retravailler sur les graphismes, je vois aucun intérêt.
    kikoo31 posted the 09/03/2026 at 08:14 AM
    cyr alors mon comm ne t'était pas destiné
    rocan posted the 09/03/2026 at 08:27 AM
    cyr Je pense que ressortir Ocarina en l'état avec un lissage HD serait problématique mais pas spécialement pour les graphismes, plutôt pour la taille de la map, qui doit mesurer 30 ou 40 fois moins que celle de BOTW ou de TTOK par ex... Donc je vois mal le jeu ressortir sans ajustements majeurs.
    kidicarus posted the 09/03/2026 at 09:29 AM
    masharu Starfox switch 2, c'est Velan studio.

    Monolith a une expertise sur certains domaines qui font qu'il aide d'autres équipes chez Nintendo comme pour les Mario kart et Zelda en tête.
    temporell posted the 09/03/2026 at 10:24 AM
    Monolith soft sur ce jeu c'est le remake open world assuré, parce que oui je vois pas l'intérêt par exemple de me taper le couloir ennuyeux de la rivière Zora mais cette fois avec un Link encore plus réaliste que celui de BotW fin voilà
    ducknsexe posted the 09/03/2026 at 10:56 AM
    Monolith au commandé le jeu sera d une grandeur vertigineuse
    vyse posted the 09/03/2026 at 11:47 AM
    C'est bien évidemment un studio externe qui s'en est occupé.. Nintendo n'a pas d'équipe en interne qui dev avec des outils externes. Leurs jeux restent artisanaux moteurs maison licence maison..
    cyr posted the 09/04/2026 at 05:05 AM
    vyse les devellopeur de chez nintendo on étais former a utiliser unreal engine je crois. Pendant le après wii u, avant switch 1.

    Je crois que les moteurs maison sont entrain de disparaître.
    cyr posted the 09/04/2026 at 05:08 AM
    rocan après c'est sur, il y a un avant botw et un après.

    Perso je reviendrai pas en arrière.

    Après je pense que c'est beaucoup plus que 30 ou 40 fois moins grand.

    Hier je me suis amuser a parcourir la map de skyrim d'ouest en est. C'est beaucoup plus petit , immensément plus petit que la carte de botw

    Je pensais que ça qllair me prendre quelque heure, mais en vrai je sais même pas si j'ai mis 45 min.

    Er encore, en allant sur les lieux que je n'avais pas découvert......
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo