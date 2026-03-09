Le détaillant norvégien Elkjøp a répertorié Monolith Soft comme étant le développeur du remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Switch 2.A mon avis Monolith a certainement aidé au developpement mais n’est pas le developpeur. Soit dit en passant, si Monolith a aidé au developpement ca signifie que ce remake est developpé chez Nintendo en interne et qu’il n’est donc pas sous traité par un studio externe comme Grezzo ou autre.Deux hypotheses : soit ce remake est developpé par Monolith et donc ce detaillant a les bonnes infos, soit c'est Nintendo lui-même qui s’en occupe et Monolith a juste aidé comme il le fait habituellement. Wait and see