Le détaillant norvégien Elkjøp a répertorié Monolith Soft comme étant le développeur du remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Switch 2.
A mon avis Monolith a certainement aidé au developpement mais n’est pas le developpeur. Soit dit en passant, si Monolith a aidé au developpement ca signifie que ce remake est developpé chez Nintendo en interne et qu’il n’est donc pas sous traité par un studio externe comme Grezzo ou autre.
Deux hypotheses : soit ce remake est developpé par Monolith et donc ce detaillant a les bonnes infos, soit c'est Nintendo lui-même qui s’en occupe et Monolith a juste aidé comme il le fait habituellement. Wait and see
c'est ptet idiot ce que je dit, je suis pas un expert mais la police d'écriture utilisé dans le teaser du jeu ressemble énormément a celle qu'ils utilisent dans Xenoblade et je crois pas l'avoir deja vu ailleurs.
En tout cas si c'est eux, ils sont ultra prolifiques.
Ça servirait a quoi de l'acheter si on peut pas leur demander de l'aide ??
A la seul condition que ça rallonge leur planning mais ça c'est Nintendo de gerer
Toute façon monolithe aide Nintendo sur zelda etc et il travaille sur un nouveau xenoblade.
Perso je vois pas le problème.
En revanche si monolithe ne fait plus que du soutien, quel gâchis au final...
Par contre quand il veule pour une présentation de ce remake.....a ce demandé s'il connaisse la date de sortie.....cette année.
Monolith a une expertise sur certains domaines qui font qu'il aide d'autres équipes chez Nintendo comme pour les Mario kart et Zelda en tête.
Je crois que les moteurs maison sont entrain de disparaître.
Perso je reviendrai pas en arrière.
Après je pense que c'est beaucoup plus que 30 ou 40 fois moins grand.
Hier je me suis amuser a parcourir la map de skyrim d'ouest en est. C'est beaucoup plus petit , immensément plus petit que la carte de botw
Je pensais que ça qllair me prendre quelque heure, mais en vrai je sais même pas si j'ai mis 45 min.
Er encore, en allant sur les lieux que je n'avais pas découvert......