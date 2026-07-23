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Dragon Ball : Sparking Zero
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name : Dragon Ball : Sparking Zero
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : Spike Chunsoft
genre : combat
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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Une date pour Dragon Ball :Sparking Zero - Super Limit Breaking Neo


Ce sera pour le 30 Juillet

Pour rappel, une extension majeure qui rajoute :

- Plus de 30 nouveaux personnages (Roi Piccolo, Paikûhan, Chi-Chi, Vegeta GT, Tao Pai Pai, Super C-17, Roi Vegeta...)
- 4 nouvelles maps (Palai du tout puissant, Glacier, Kamehouse, Espace et certaines variantes)
- Un tout nouveau mode solo à embranchement
- De nouveaux épisodes de combat pour Krilin, Tenshihan, Yamcha et Cell
- Plus de 20 nouveaux costumes ainsi que de nouveaux ultimes et compétences qui vont avec

Tout est résumé et expliqué ici :



Beaucoup attendaient du nouveau contenu et on ne peut pas dire qu'ils font les choses à moitié avec ce DLC !
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    kisukesan
    posted the 07/23/2026 at 02:34 PM by lightside
    comments (4)
    jf17 posted the 07/23/2026 at 02:47 PM
    On est d'accord qu'ils ont récupérée les mods pc pour les mettre dans leurs DLC
    lightside posted the 07/23/2026 at 02:53 PM
    jf17 Hum je ne pense pas car au délà des ajouts de personnages, il y'a pas mal de nouveaux contenus pour le coup !
    altair762 posted the 07/23/2026 at 03:09 PM
    jf17 franchement je ne dénigre pas les moddeurs et leurs mods (de qualité pour certains) mais le travail des dev est large mieux fait (ce qui est normal) mais je remercierais jamais assez les moddeurs d'avoir fait vivre le jeu.
    pcverso posted the 07/23/2026 at 03:26 PM
    jf17 nope il y a pas les voix fr
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