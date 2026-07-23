Ce sera pour lePour rappel, une extension majeure qui rajoute :- Plus de 30 nouveaux personnages (Roi Piccolo, Paikûhan, Chi-Chi, Vegeta GT, Tao Pai Pai, Super C-17, Roi Vegeta...)- 4 nouvelles maps (Palai du tout puissant, Glacier, Kamehouse, Espace et certaines variantes)- Un tout nouveau mode solo à embranchement- De nouveaux épisodes de combat pour Krilin, Tenshihan, Yamcha et Cell- Plus de 20 nouveaux costumes ainsi que de nouveaux ultimes et compétences qui vont avecTout est résumé et expliqué ici :Beaucoup attendaient du nouveau contenu et on ne peut pas dire qu'ils font les choses à moitié avec ce DLC !