Annoncé en 2024, Final Fantasy XIV Mobile ne sortira finalement jamais en dehors de la Chine.
Square-Enix vient d'annoncer que la version mobile chinoise du jeu s'arrêtera définitivement le 30 septembre 2026.
Passé cette date, il ne sera plus possible de se connecter.
Le jeu ne sortira donc jamais à l'international.
Le jeu était en phase de test depuis plusieurs mois en Chine.
Aujourd'hui, nous avons le regret de vous annoncer une nouvelle importante. Suite à des ajustements dans nos opérations commerciales et à l'évolution du marché, Tencent et Square Enix ont décidé, après des négociations à l'amiable, de mettre fin à l'accord de licence de FINAL FANTASY XIV MOBILE (Édition chinoise) . Nous sommes donc au regret de vous informer que l'exploitation du jeu FINAL FANTASY XIV MOBILE (Édition chinoise) cessera officiellement en Chine continentale le 30 septembre 2026 à 11h00 (UTC+8 ) .
À tous ceux qui nous ont accompagnés jusqu'à présent, nous vous présentons nos plus sincères excuses pour l'arrêt de ce service, dû à notre incapacité à répondre pleinement à vos attentes. Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude à tous ceux qui nous ont soutenus tout au long de cette aventure. Un immense merci du fond du cœur. À tous ceux qui attendaient avec impatience la version internationale, nous vous présentons également nos plus sincères excuses pour ne pas avoir pu satisfaire vos espoirs.
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posted the 07/17/2026 at 04:13 PM by ouroboros4
C'est déjà le jeu le plus porteur et rentable de Square Enix...sans FFXIV ce serait une catastrophe industrielle Square enix