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aeris201
> blog
[Charts UK] Pour la premiere fois, Nintendo impose son rhythme assez haut
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link49
posted the 07/06/2026 at 03:14 PM by
aeris201
comments (
6
)
aeris201
posted
the 07/06/2026 at 03:18 PM
Je note aussi le bon maintient de Star Fox qui passe de #1 a la #4 place.
Et ca fait plaisir de voir Tomodachi, Star Fox et Rhythm Paradise car c'est des licences qu'on voit qu'une fois tout les 10 ans
jobiwan
posted
the 07/06/2026 at 03:37 PM
Profitez-en car dans 19 mois ce type de charts disparaitra ou du moins, il n'y aura que de la switch 1 & 2 car aucun organisme n'est fichu de nous présenter un top des ventes physique + démat
aeris201
posted
the 07/06/2026 at 03:39 PM
jobiwan
Le demat est inclus dans ces charts
Sauf pour les jeux de certains editeurs comme Nintendo ou Kepler (Clair Obscur)
jobiwan
posted
the 07/06/2026 at 03:41 PM
aeris201
OK
aeris201
posted
the 07/06/2026 at 03:50 PM
Chose rare cette semaine : EA Sports FC se vend mieux sur l'ecosysteme Nintendo (48%) que sur celui de Sony (46%)
rogeraf
posted
the 07/06/2026 at 04:13 PM
Les Anglais vont etre en transe sur fifout si l'equipe passe les quarts ! Harry Kane the King of England
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Et ca fait plaisir de voir Tomodachi, Star Fox et Rhythm Paradise car c'est des licences qu'on voit qu'une fois tout les 10 ans
Sauf pour les jeux de certains editeurs comme Nintendo ou Kepler (Clair Obscur)