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Rhythm Heaven Groove
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name : Rhythm Heaven Groove
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : music
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aeris201
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aeris201 > blog
[Charts UK] Pour la premiere fois, Nintendo impose son rhythme assez haut




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    link49
    posted the 07/06/2026 at 03:14 PM by aeris201
    comments (6)
    aeris201 posted the 07/06/2026 at 03:18 PM
    Je note aussi le bon maintient de Star Fox qui passe de #1 a la #4 place.

    Et ca fait plaisir de voir Tomodachi, Star Fox et Rhythm Paradise car c'est des licences qu'on voit qu'une fois tout les 10 ans
    jobiwan posted the 07/06/2026 at 03:37 PM
    Profitez-en car dans 19 mois ce type de charts disparaitra ou du moins, il n'y aura que de la switch 1 & 2 car aucun organisme n'est fichu de nous présenter un top des ventes physique + démat
    aeris201 posted the 07/06/2026 at 03:39 PM
    jobiwan Le demat est inclus dans ces charts

    Sauf pour les jeux de certains editeurs comme Nintendo ou Kepler (Clair Obscur)
    jobiwan posted the 07/06/2026 at 03:41 PM
    aeris201 OK
    aeris201 posted the 07/06/2026 at 03:50 PM
    Chose rare cette semaine : EA Sports FC se vend mieux sur l'ecosysteme Nintendo (48%) que sur celui de Sony (46%)

    rogeraf posted the 07/06/2026 at 04:13 PM
    Les Anglais vont etre en transe sur fifout si l'equipe passe les quarts ! Harry Kane the King of England
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