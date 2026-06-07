Lancé d’abord en Océanie le 5 juillet 2016 et progressivement dans le reste du monde les jours suivant (21 juillet 2016 en France), le jeu est devenu un phénomène de société plus grand que nature, provoquant des rassemblements partout dans le monde dont le seul but était de capturer des créatures de poche en groupe.À l’été 2016, le taux d’utilisation moyenne du jeu a dépassé ceux d’applications comme Twitter (maintenant X), Facebook, Snapchat ou Tinder en attirant plus de 200 millions de joueurs par mois. En décembre de cette même année, on comptait moins de 50 millions d’utilisateurs mensuels.C’est sans compter la popularité dont jouissait déjà Pokémon, qui a contribué à faire passer le jeu de « populaire » à « phénomène ». Il suffit de prendre Ingress, un jeu vidéo sorti en 2014 par le studio Niantic, qui a créé Pokémon GO, qui utilise concrètement le même squelette que GO : la technologie est sensiblement la même, mais sans Pikachu, la popularité du titre n’a pas explosé.Dix ans plus tard, Pokémon GO n’est pas aussi populaire qu’à son lancement, mais il continue d’avoir du succès… quoique plus discrètement