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Tomodachi Life : Une Vie de Reve
platform :
Switch
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
autre
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aeris201
> blog
[Charts France] Tomodachi Life resiste a l'effet coupe du monde de foot
https://x.com/SELL_JeuxVideo/status/2068993290645442736?s=20
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rogeraf
posted the 06/22/2026 at 09:47 AM by
aeris201
comments (
8
)
rogeraf
posted
the 06/22/2026 at 09:56 AM
Les ventes de Fifa sports seront numéro 1 apres la victoire de la France en finale
aeris201
posted
the 06/22/2026 at 10:21 AM
A noter que le pack Switch 2 + Mario Kart World n'est plus distribué en France. C'était un pack limité dans le temps.
Desormais c'est uniquement l'edition physique seul qui apparait dans ces charts
oreillesal
posted
the 06/22/2026 at 10:36 AM
Nintendomination
kikoo31
posted
the 06/22/2026 at 10:53 AM
FAP fap fap
hypermario
posted
the 06/22/2026 at 11:34 AM
Ah j'ai cracké sue Fifa 26. et c est bien mais pas top pour la console, elle pourrait faire tourné ca en 60 fps facile... je comprends pas les dev...
marcus62
posted
the 06/22/2026 at 11:58 AM
Les semaines se suivent et se ressemblent en France. Il n’y aura de changement d’ici la fin de l’année avant la sortie de Call of Duty et surtout du GTA VI qui va s’installer durablement dans le top 5.
Dommage que ce Pokémon Pokopia — dans le style des DQ Builders et d’Animal Crossing, deux licences que j’apprécie énormément — n’est pas sur la Switch 1
C’est le seul jeu Switch 2 qui m’intéresse… qui ne justifie pas pour le moment de mon côté, un achat de la console.
wickette
posted
the 06/22/2026 at 12:13 PM
marcus62
Pour avoir fait Dragon Quest Builder 2 sur switch 1, je pense vraiment que pokopia aurait pu tourner sur Switch 1 mais il est vrai que DQB2 avait pas mal de chutes de framerates aussi, je peux comprendre, surtout que ni GameFreak ni Koei Tecmo sont connus pour leur prouesses techniques
rogeraf
C'est un bon état d'esprit à avoir
cyr
posted
the 06/22/2026 at 12:31 PM
aeris201
merci de l'info, qui apporte un éclaircissements. Mario kart world en single se vend .
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Desormais c'est uniquement l'edition physique seul qui apparait dans ces charts
Dommage que ce Pokémon Pokopia — dans le style des DQ Builders et d’Animal Crossing, deux licences que j’apprécie énormément — n’est pas sur la Switch 1
C’est le seul jeu Switch 2 qui m’intéresse… qui ne justifie pas pour le moment de mon côté, un achat de la console.
Pour avoir fait Dragon Quest Builder 2 sur switch 1, je pense vraiment que pokopia aurait pu tourner sur Switch 1 mais il est vrai que DQB2 avait pas mal de chutes de framerates aussi, je peux comprendre, surtout que ni GameFreak ni Koei Tecmo sont connus pour leur prouesses techniques
rogeraf
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