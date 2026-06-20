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name :
Rhythm Heaven Groove
platform :
Switch
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
music
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[Docu] Quand Nintendo crée une anomalie : l'histoire de Rhythm Paradise
Harkiadel explore l'histoire et la conception singulière de la série Rhythm Paradise. Cette analyse plonge dans les coulisses du développement chez Nintendo, examinant comment cette franchise a su briser les codes du jeu video musical par son approche minimaliste, son univers créatif et son insistance sur l'apprentissage intuitif du rythme au quotidien.
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kujiraldine
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posted the 06/20/2026 at 10:38 AM by
aeris201
comments (
3
)
nicolasgourry
posted
the 06/20/2026 at 10:55 AM
Merci pour la vidéo, bien réalisée et pensée (avec du fond).
kujiraldine
posted
the 06/20/2026 at 11:04 AM
J'avais acheté le DD64 à l'époque de sa sortie. Et l'un des jeux, Mario Artist ou je ne sais plus, proposait des mini jeux de rythme qui sont clairement les ancêtre de Rythm Paradise.
J'adore cette série. Merci pour la vidéo. J'étais passé à côté :°
flom
posted
the 06/20/2026 at 05:31 PM
Je ne vois pas de quel mini jeu tu parles.... j ai poutant bien squater les mario paints 64DD
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J'adore cette série. Merci pour la vidéo. J'étais passé à côté :°