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Pokemon Pokopia
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name : Pokemon Pokopia
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : simulation et gestion
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aeris201 > blog
[Switch 2] Bundle console + Pokemon Pokopia en Europe
Dispo le 2 juillet 2026

Pokemon Pokopia inclus en code de telechargement

https://x.com/NintendoFrance/status/2067230841898467662?s=20
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    link49
    posted the 06/17/2026 at 01:35 PM by aeris201
    comments (11)
    giru posted the 06/17/2026 at 02:10 PM
    Nintendo a totalement sous estimé la sortie de ce jeu n'empêche Ils auraient du avoir ce pack dès le départ. Mieux vaut tard que jamais...
    kidicarus posted the 06/17/2026 at 02:43 PM
    Nintendo va passer un bel été avec ce pack pour partir en vacances.

    giru Non, je pense que nintendo a bien fait de sortir le jeu sans pack en sachant qu'avec la licence Pokemon ça allait un catalyseur de vente pour la machine.
    hypermario posted the 06/17/2026 at 02:48 PM
    Je l'ai pris, j'etait pas trop chaud et apres la premiere zone.. et bien c'est plaisant a jouer, et on y reviens volontier !
    rogeraf posted the 06/17/2026 at 02:52 PM
    Rupture de stock le 3 Juillet 2026
    cyr posted the 06/17/2026 at 02:56 PM
    Je suis prêt a échanger ma gkc de pokopia contre 1code de pokopia. Peut-être que comme ça j'y jouerais plus souvent.
    aeris201 posted the 06/17/2026 at 03:12 PM
    cyr Pokopia c’est typiquement le style de jeu qu’il faut avoir dans la mémoire de la console

    Comme Animal Crossing
    icebergbrulant posted the 06/17/2026 at 03:28 PM
    aeris201 Oui mais malheureusement le jeu ne restera pas dans les mémoires

    Il vaut mieux attendre un pack avec le Remake d’Ocarina of Time
    cyr posted the 06/17/2026 at 03:43 PM
    aeris201 toute façon je suis allergique aux cartouche. Et la je suis obligé d'insérer la carte pour lancer le jeux.
    C'est comme ci je devais le bluray d'un jeux ps4/xbox serie pour le lancer alors que le jeux est installé dans le ssd....
    tab posted the 06/17/2026 at 06:56 PM
    cyr c vrai que c tellement dur…
    suzukube posted the 06/17/2026 at 07:12 PM
    cyr pareil que toi ca me saoule les GKC je prends tout en demat’ direct. J’vois pas trop ou est le plaisir a insérer un morceau de plastique sur ma console pour déverrouiller l'accès à un jeu que j’ai téléchargé, c’est littéralement un DRM physique lol

    J'achète les GKC que lorsque le prix est mini, et uniquement pour des raisons économiques. Sinon je prefere le full demat.
    suzukube posted the 06/17/2026 at 07:13 PM
    cyr ma ps5 pro j’ai jamais acheté le lecteur. Problème réglé, avec 4 To de stockage dessus en plus
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