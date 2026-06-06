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007 First Light
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name : 007 First Light
platform : PC
editor : N.C
developer : IO Interactive
genre : action-infiltration
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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ouroboros4
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ouroboros4 > blog
007 First Light : 2.7 millions de jeux vendus en une semaine !
Bravo IOI
J'ai Platine le jeu et j'avoue avoir passer un bon moment !

https://x.com/i/status/2063063367128953195
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    roivas
    posted the 06/06/2026 at 05:28 AM by ouroboros4
    comments (1)
    riddler posted the 06/06/2026 at 06:33 AM
    C’est Amazon qui est content…
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