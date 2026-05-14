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Granblue Fantasy relink: Endless Ragnarok présentation:










Cygames nous révèle en détail les nouveautés du jeu et nous a offert un aperçu de deux nouveaux personnages jouables : Frau et Fediel.
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    posted the 05/14/2026 at 08:19 AM by lion93
    comments (3)
    victornewman posted the 05/14/2026 at 01:16 PM
    La 2e dame doit avoir des problèmes lombaires :'(
    lion93 posted the 05/14/2026 at 01:40 PM
    victornewman après elle est pas humaine du coup son coté robuste de dragon tank le tout.
    victornewman posted the 05/15/2026 at 12:56 PM
    lion93
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