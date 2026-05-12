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ioop
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Achat du Soir
En attendant 007, j'ai pris Directive 8020, 5x moins cher que le prix conseillé, pas le temps de jouer cette semaine, je teste ça et stream Dimanche soir
Qui l'a testé ? Des avis ? Durée de vie ?
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posted the 05/12/2026 at 09:23 PM by
ioop
comments (
4
)
ioop
posted
the 05/12/2026 at 09:40 PM
J'ai quand même payé ce jeu un peu plus cher que Saros Edition Deluxe .. pas trop de logique
suzukube
posted
the 05/12/2026 at 09:42 PM
J'ai payé Saros 80 €
ioop
posted
the 05/12/2026 at 10:11 PM
suzukube
ça galère sur saros ?
Moue moi j'ai ai 5 pour le prix d'un à carrouf mdr
ravyxxs
posted
the 05/12/2026 at 10:52 PM
suzukube
Impossible tu vis en Guadeloupe.
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Moue moi j'ai ai 5 pour le prix d'un à carrouf mdr