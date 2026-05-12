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Achat du Soir
En attendant 007, j'ai pris Directive 8020, 5x moins cher que le prix conseillé, pas le temps de jouer cette semaine, je teste ça et stream Dimanche soir
Qui l'a testé ? Des avis ? Durée de vie ?

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    posted the 05/12/2026 at 09:23 PM by ioop
    comments (4)
    ioop posted the 05/12/2026 at 09:40 PM
    J'ai quand même payé ce jeu un peu plus cher que Saros Edition Deluxe .. pas trop de logique
    suzukube posted the 05/12/2026 at 09:42 PM
    J'ai payé Saros 80 €
    ioop posted the 05/12/2026 at 10:11 PM
    suzukube ça galère sur saros ?

    Moue moi j'ai ai 5 pour le prix d'un à carrouf mdr
    ravyxxs posted the 05/12/2026 at 10:52 PM
    suzukube Impossible tu vis en Guadeloupe.
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