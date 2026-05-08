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MLID leak du projet Xbox Green Leaf , MS pave le chemin pour une Helix portable


le Projet Green Leaf :
Il s'agit d'outils (les modes Power Optimized) destinés à aider les développeurs à réduire la consommation énergétique de leurs jeux. L'idée est de baisser dynamiquement la résolution ou le framerate lors des moments creux, comme dans un menu ou une zone sombre. En échange, les studios participants obtiendront un badge distinctif sur le store Xbox.

Au-delà de la démarche écologique, MS prépare logiquement le terrain pour une potentiel Helix portable. Tout comme Sony en incitant les développeurs à optimiser la consommation électrique dès aujourd'hui, le constructeur s'assure que sa future machine nomade profitera d'un gain d'autonomie estimé entre 20 et 30 %. de quoi prolonger la durée de la batterie sur des sessions de jeu.

Aussi cette feature ne sera pas exclusif a la xbox et devrait se retrouver aussi sur Playstation ,ce qui devrait inciter d'avantage son adoption par les dev

https://www.youtube.com/watch?v=zyoaVlsUCgM
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    rendan
    posted the 05/08/2026 at 12:07 PM by skuldleif
    comments (5)
    skuldleif posted the 05/08/2026 at 12:14 PM
    cette feature devrait etre disponible mi 2026 selon lui et faire l'objet d'un petit icone mettant en avant cette feature (a l'image du play anywhere)

    une Helix portable avec quick résume
    (le quick resume permet de reprendre a la frame près meme en eteignant completement la console ou de switch d'un jeu a l'autre a la frame près)
    zekk posted the 05/08/2026 at 12:41 PM
    Très bonne feature et qui va dans le bon sens pour moi
    shambala93 posted the 05/08/2026 at 01:09 PM
    Très bien !
    rendan posted the 05/08/2026 at 01:52 PM
    Ok good! Wait and see!
    rider288 posted the 05/08/2026 at 02:25 PM
    Heureusement que la réduction d'energie ne soit pas exclu. Manquerait plus que ca...
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