le Projet Green Leaf :Il s'agit d'outils (les modes Power Optimized) destinés à aider les développeurs à réduire la consommation énergétique de leurs jeux. L'idée est de baisser dynamiquement la résolution ou le framerate lors des moments creux, comme dans un menu ou une zone sombre. En échange, les studios participants obtiendront un badge distinctif sur le store Xbox.Au-delà de la démarche écologique, MS prépare logiquement le terrain pour une potentiel Helix portable. Tout comme Sony en incitant les développeurs à optimiser la consommation électrique dès aujourd'hui, le constructeur s'assure que sa future machine nomade profitera d'un gain d'autonomie estimé entre 20 et 30 %. de quoi prolonger la durée de la batterie sur des sessions de jeu.Aussi cette feature ne sera pas exclusif a la xbox et devrait se retrouver aussi sur Playstation ,ce qui devrait inciter d'avantage son adoption par les dev