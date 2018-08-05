Yo ! Pour rappel pour les p'tits nouveaux, GRIP et donc Rollcage, c'était ça :Des véhicules tout-terrain qui grimpent sur les murs et les plafonds et qui peuvent continuer à avancer même s'ils se retournent.Et bien Caged Element reviennent avec GRIP XR, la suite de GRIP. Pour l'occasion, ils débarquent même avec une Démo sur Steam.Vous retrouverez la page Kickstarter ici pour financer le projet qui, si ça se passe comme pour le premier, finira peut-être par être édité pour arriver sur consoles.Dans les nouveautés, on trouvera la possibilité de se propulser à 90° à gauche ou à droite pour pouvoir basculer sa voiture sur une autre surface, ou encore un éditeur de maps !