Le petit a pris exemple sur son aîné FF15 ! Le studio a annoncé une grosse mise à jour avec plein de correctifs et de nouveaux ajouts. En tout cas, une chose est sûre : avec toutes ces mises à jour, les nouveaux venus vont découvrir un jeu bien différent de celui que les joueurs Day One ont connu à la sortie. (Enfin, si tant est qu’il y en ait, malheureusement il n’a pas la renommée d’un FF.) C’est beau ça. L’élève qui suit exactement le même chemin que son maître… J’en ai la larme à l’œil.https://store.steampowered.com/news/app/3378960/view/517492955119879027? Le lien pour ceux qui veulent voir la mise à jour! ( flemme de mettre dans l'article les nouveautés, y'a trop de chose)