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Lost Soul Aside se peaufine! La nouvelle mise à jour arrive!


Le petit a pris exemple sur son aîné FF15 ! Le studio a annoncé une grosse mise à jour avec plein de correctifs et de nouveaux ajouts. En tout cas, une chose est sûre : avec toutes ces mises à jour, les nouveaux venus vont découvrir un jeu bien différent de celui que les joueurs Day One ont connu à la sortie. (Enfin, si tant est qu’il y en ait, malheureusement il n’a pas la renommée d’un FF.) C’est beau ça. L’élève qui suit exactement le même chemin que son maître… J’en ai la larme à l’œil.



https://store.steampowered.com/news/app/3378960/view/517492955119879027? Le lien pour ceux qui veulent voir la mise à jour! ( flemme de mettre dans l'article les nouveautés, y'a trop de chose)
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    idd
    posted the 04/29/2026 at 08:26 PM by lion93
    comments (2)
    idd posted the 04/29/2026 at 09:29 PM
    ah bah j'ai bien fait d'attendre avant de le commencer, par contre mon planning est serré jusqu'en septembre là...
    coconutsu posted the 04/29/2026 at 10:56 PM
    Alors non on est bien loin de la grosse mise à jour de FF15 qui avait rework certains aspects du jeu. Ici la mise à jour ne change foncièrement rien et surtout aucun aspect du jeu ou du gameplay.

    On est plutôt sur une mise à jour assez basique qui fait de petites améliorations de qualité de vie ici et la.
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