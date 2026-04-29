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PSG- bayern
C'était quoi ce match de dingue digne d'une finale,l'un des meilleurs match de League des champions ever.dommage que le PSG c'est éteint lorsque qu'il menait 5- 2 ils sont sous estimé la détermination des bavarois ...et olisé quelle joueur.bravo au 2 équipe
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    kidicarus, junaldinho
    posted the 04/29/2026 at 05:57 AM by elicetheworld
    comments (15)
    aggrekuma posted the 04/29/2026 at 06:04 AM
    C'est simple, j'avais l'impression de voir un épisode de Blue Lock.
    kidicarus posted the 04/29/2026 at 06:24 AM
    Dommage, que le Bayern soit remonté. Bon ça fini bien pour le PSG qui va en Allemagne avec un point en plus dans le stade qui leur a donné leur première LDC.

    Si le PSG se qualifie, peut on croire à la seconde étoile ?
    kikoo31 posted the 04/29/2026 at 06:47 AM
    Danteste

    kidicarus pas forcément vainqueur à cause du fatigue de leur organisme
    La les 22 joueurs ont littéralement joué leur vie et dépassé leur limite de leur corps d'où leur crampe alors que ça arrive seulement dans les prolongations.


    Et la ,il y a aura une deuxième partie
    Ils vont être cramé pour la final
    (Surtout si c'est Arsenal qui passe mais grande chance que ça soit eux)et surtout la coupe du monde qui arrive
    jenicris posted the 04/29/2026 at 06:57 AM
    Match spectaculaire, par contre prendre autant de buts des deux côtés c'est chaud.
    Alors les deux attaques sont ouf mais ce soir on a vu de ces failles défensives. .
    kujotaro posted the 04/29/2026 at 07:01 AM
    La passe de Kane sur Diaz pappaa
    kurosu posted the 04/29/2026 at 07:11 AM
    Beau résultat mais surtout une défense daubé des 2 côtés
    junaldinho posted the 04/29/2026 at 07:18 AM
    Ce match était fou. Pas le temps de s'ennuyer. Dommage que ce n'était pas la finale.
    kidicarus posted the 04/29/2026 at 07:22 AM
    kikoo31 en espérant que ce soit l'équipe B qui jouera contre Lorient.
    Il ne faut pas de blessé.

    Je ne dirais que les défenses étaient fébriles, loin delà, les deux équipes les ont cassé et aussi parce que le match ouvert en permanence.

    Dommage que le PSG n'ait pas gardé ses 3 buts d'avances.
    natedrake posted the 04/29/2026 at 07:50 AM
    Imossible de savoir qui va passer la semaine prochaine... On a deux attaques de feu, ça part dans tous les sens.
    shido posted the 04/29/2026 at 08:09 AM
    un match de fifa
    newtechnix posted the 04/29/2026 at 08:12 AM
    Olisé a de grandes chances d'être le prochain ballon d'or, il est totalement exceptonniel, il marche sur l'eau
    kidicarus posted the 04/29/2026 at 08:23 AM
    natedrake je mets une pièce sur le PSG pour son poteau et sa barre ainsi que les 3 buts qu'ils ont eu.

    Mais le match va être aussi dur pour le PSG.

    J'espère que l'Atletico va se qualifier, car j'en ai mare de le PSG humilier le championnat anglais
    Déjà que l'Angleterre doit donner la coupe de premier ligue au PSG, vu que c'est eux les vrais vainqueurs de la ligue anglaise
    rogeraf posted the 04/29/2026 at 08:51 AM
    On s'attendait à une finale avant la finale. Le match retour sera explosif avec surement un nombre de buts conséquents semaine prochaine
    gat posted the 04/29/2026 at 08:56 AM
    Le but de Diaz est juste exceptionnel.
    marios1 posted the 04/29/2026 at 08:59 AM
    jenicris C'est pas une histoire de failles défensives, c'est une histoire de préceptes de jeu. Ca défendait en 1v1 sur des monstres offensifs (qui en plus étaient excellents TOUS ce soir) pendant tout le match. C'est normal de prendre le bouillon si t'es pas aidé.

    Marqui en 1v1 sur Diaz tout le match c'est un choix. Avec ça on se mange le 4eme but mais sans ça il n'y a jamais le second but de Kvara.

    Evidemment qu'on aurait quand même pu espérer de meilleures performances individuelles sur certaines situations mais offensivement on parle de ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Dans les deux équipes.
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