C'était quoi ce match de dingue digne d'une finale,l'un des meilleurs match de League des champions ever.dommage que le PSG c'est éteint lorsque qu'il menait 5- 2 ils sont sous estimé la détermination des bavarois ...et olisé quelle joueur.bravo au 2 équipe
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posted the 04/29/2026 at 05:57 AM by elicetheworld
Si le PSG se qualifie, peut on croire à la seconde étoile ?
kidicarus pas forcément vainqueur à cause du fatigue de leur organisme
La les 22 joueurs ont littéralement joué leur vie et dépassé leur limite de leur corps d'où leur crampe alors que ça arrive seulement dans les prolongations.
Et la ,il y a aura une deuxième partie
Ils vont être cramé pour la final
(Surtout si c'est Arsenal qui passe mais grande chance que ça soit eux)et surtout la coupe du monde qui arrive
Alors les deux attaques sont ouf mais ce soir on a vu de ces failles défensives. .
Il ne faut pas de blessé.
Je ne dirais que les défenses étaient fébriles, loin delà, les deux équipes les ont cassé et aussi parce que le match ouvert en permanence.
Dommage que le PSG n'ait pas gardé ses 3 buts d'avances.
Mais le match va être aussi dur pour le PSG.
J'espère que l'Atletico va se qualifier, car j'en ai mare de le PSG humilier le championnat anglais
Déjà que l'Angleterre doit donner la coupe de premier ligue au PSG, vu que c'est eux les vrais vainqueurs de la ligue anglaise
Marqui en 1v1 sur Diaz tout le match c'est un choix. Avec ça on se mange le 4eme but mais sans ça il n'y a jamais le second but de Kvara.
Evidemment qu'on aurait quand même pu espérer de meilleures performances individuelles sur certaines situations mais offensivement on parle de ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Dans les deux équipes.